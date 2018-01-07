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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 心有猛虎 细嗅蔷薇，《艳骨》的剧情引导真够贼

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        听说最近有一部网络剧的总投资超过了1亿元人民币，可制片人仍然将其称作是“无大卡司、无大IP、无大制作的三无作品”。囤儿立即感到好颠覆啊~~如今的影视公司已经这么舍得把钱花在拍摄上了么？那这个公司一定是很有眼界哒。于是，囤儿决定好好看看这部剧，没准儿会提前发现一个潜力股呐。这部剧叫《艳骨》，目前正在优酷上更新。

        也许大部分人第一眼看《艳骨》，都会被其精美、精致的画面以及“诱人深入”的故事所捕获，然后感叹一句：“1个亿可真没白花。”不过囤儿在感叹之余，还注意到了一些创作层面的细节。这部剧在进行剧情引导的时候，特别贼！特别贼！特别贼！以目前更新到的第18集为例，英姐和风如歌先后发现掠影和太子楚子复的外形和声音有些像。这是一个很重要的信息，既可以做剧情推进，又可以做谜题铺垫。一般的剧给出类似的信息，怕是只能做到这两种功能中的一个，而本剧却做到了两者兼顾。


        当风如歌发现这个问题后，立即便生出了让掠影代替太子去和亲，以试探南郡国意图的主意。这个衔接非常快，对剧情的引导特别有力。相信90%的观众会立即被其引导去关注剧情走向。观众会想知道这个招数成不成，会不会被识破等等。其实，囤儿正好属于剩下的那10%，看到英姐和风如歌发现问题后，立刻联想到掠影的真实身份又增加了一种更重磅的可能性。由于剧情引导得很快很贼，这个铺垫很容易被观众所忽略。如果主创真的在剧集后期抖出了这个铺垫所照应的谜底，那一定会让那被剧情带跑的90%观众惊掉下巴哦。

        《艳骨》把小说原著的大段落打乱，重新整合了角色，形成了一个错综复杂的史诗级故事。剧中七八个主要角色都在身份、性格、武功、任务、经历、爱情上有多重真相被隐藏着。这些真相的蛛丝马迹，在剧中有条不紊地安排进了好多细节之中。比如掠影，观众每隔三四集就能发现关于他的新的小谜团。这些慢慢吐露出的信息，让你一层层了解他，一层层剥开他。这种探秘的心理，很好地成为了大家追剧的动力。


        要想有条不紊地安排这些信息的吐露和剧情的引导，主创就得有足够的耐心和信心。这份耐心和信心显然是和《艳骨》的出品公司耐飞影视一脉相承哒。耐飞影视成立后潜行了一年，不仅储备下众多IP，而且吸引来很多很多创作人才。心有猛虎，细嗅蔷薇，他们投资1个亿拍摄一部淡淡的少女古装“三无”剧《艳骨》也是其诚意的体现和对人才创作力的尊重。接下来即将上线的悬疑动作网剧《悍城》也是耐飞出品，将于今年暑期上线。“耐得住寂寞，才能飞得更高。”我们已经见识了他们的前半句信条，就等着看这些作品来证言后半句啦。

艳骨(2017)

7 .4

艳骨(2017)

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