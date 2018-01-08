文/满囤儿





从创作层面上来讲，电视剧的主要工作是设计剧情，用一环环的事件来吸引观众的持续好奇；电影的主要工作是设计人物，用一个个不同常人的角色来给观众情感上的触动。不过我们经常看到，某些电影做不好人物就只能靠编故事来搪塞，而电视剧也经常会在剧情之上塑造出经典人物。可见特例总是存在滴。近日来在北京卫视和东方卫视热播的电视剧《风筝》，就是一个很好的特例。这部剧的工作出发点很明显放在了核心人物郑耀先（柳云龙 饰）身上。一个人物统领46集，不得不说是一个挑战。





郑耀先这个人物之所以能够实现统领全剧，一来得益于柳云龙自导自演，二来源自这个人物身上不仅能体现出共产党员的坚定信仰，更能呈现出共产党员的高贵品质。其实，很多谍战剧的核心主题都是信仰。那些潜伏在敌方内部的情报员同志们面对着数不尽的危险和诱惑，但凡信仰不够坚定的，变节都是很可能发生的。不过在信仰主题之外，《风筝》显然想表现更多一些。于是，以前不太受重视的品质层面，被柳云龙拎了起来。





前20集里，作为山城军统王牌特工，郑耀先很好地诠释了军统六哥的狡黠机智和心狠手辣。不过，虽然他的首要任务是作为插在敌方心脏上的尖刀，但是他并没有为了准备致命一击而不择手段。要知道，有些信仰过于坚定、对自己的任务过于执着的人，往往会丢失部分人性，变成冷血动物。郑耀先的处境几乎属于绝境，可他依然尽自己所能于细微处对己方同志实施了许多帮助。这些可能带来意外的冒险行为，必然来自于他的品质层面，也就是来自于他的人性层面。如果只看结果，他就是一个机械、一把武器，但只有他自己知道他的心是活的、血是热的。他有他必须要完成的任务，也有他不得不伸出的援手。





20集后时局转变，郑耀先的命运发生了巨大转折，一个新的身份——周志乾慢慢登场。从此开始，“风筝”这两个字的主题就开始被一层层地深化。柳云龙对主题的阐释深刻且耐人寻味，风筝的确是对郑耀先/周志乾人生的最完美象征。周志乾能够继续以独特的方式为组织提供重要情报，以隐蔽的方式协助公安局破获潜伏特工，都是因为他在党员信仰之外还有更人性化的优秀品质。正是因为有着“情报员本身就意味着牺牲”这样的品质层面的觉悟，他才能够在任务结束后继续发挥超乎预计的人生价值。





其实，《风筝》并没局限于展现郑耀先一个人的个人品质，有很多段落还传递着我党普遍性的优秀品质。比如搜查时不动民众一分一毫，巡查时宁愿淋雨生病也不扰民，处理敌方人员时强调有证有据等等。郑耀先的品质是一个点，郑耀先的人生是一条线，而这些群体性的品质则是一个面。如此点线面相结合，《风筝》才不仅深化了党员的信仰，而且呈现出党员的品质，让观众对党员形象有了更大的信赖。