文/满囤儿





囤儿的童年就是个见缝插针玩游戏的童年。对那个时代的家长而言，各种新兴的游戏充满着未知，对孩子究竟有益还是有害根本无法预料。于是为了不让孩子玩物丧志、不务正业，他们对玩游戏这件事采取了一刀切的处理。可玩游戏真的毁孩子吗？不一定，囤儿从玩游戏中练就了很好的地图识别能力、计算能力、统筹能力、快速反应等等，其中很多都比书本知识用处更多更大。因此，玩游戏毁孩子这件事很可能是伪命题。为了进一步探讨玩游戏和儿童成长的关系，囤儿今天跟大家聊一部新的好莱坞大片——《勇敢者游戏：决战丛林》。







1995年美国上映了一部把桌游“实体化”的《勇敢者的游戏》，引发了轰动效应。这部电影不仅想法奇妙特效给力，更让人们看到了游戏对玩家德智体美劳的调动，对玩家心智成熟的推动。22年过去了，桌游的热度已经被电子游戏远远超越，好莱坞也就适时地推出了把电玩“实体化”的系列第二部《勇敢者游戏：决战丛林》。在这部电影里，绝美的丛林、紧张的追逐、刺激的打斗、逼真的特效、幽默的笑点再次共冶一炉。片中的游戏已经不仅仅是“好玩”了，已经成为了一种人生经历。这段经历让四位高中生体会了一把别样人设，并从中找到了新的自我。





如果说《勇敢者的游戏》是AR技术的理想版本，那《勇敢者游戏：决战丛林》就是VR技术的理想版本。片中四个高中生各有各的性格缺陷，但是进入游戏后，竟然变成了他们所选游戏角色的人设。也就是说，这是一次强行体验。这种强行体验本就是电子游戏的一大魅力所在。强制人设和通关压力，促使四位高中生不得不鼓起勇气去面对&尝试。性格懦弱的斯宾瑟因为有了道恩·强森般的大块头，自信便一点点从心中涌出。性格孤僻的学霸女孩玛莎也因为有了凯伦·吉兰的性感，而有了和更多人交流的主动权。不得不说，主创在四个主角的反差上设计得十分巧妙，不仅幽默而且有细致的针对性。





游戏过程简直是爽到了爆。别说现在的VR游戏达不到片中的视听级别，就连PS4上目前顶级的游戏也很难像片中那般奢侈。夏威夷的实景和顶级特效的结合，为观众带来了沉浸感超强的Jumanji世界。关卡设计看似片段化，实则是严格与人设匹配的。四位高中生必须充分发挥人设的特长，同时回避人设的弱点，偶尔还得进行角色间特长和弱点的匹配，才能通过关卡。这，显然是对智力和体力的激发。所谓寓教于乐，最理想的方式莫过于此。





经过三十年的发展，电子游戏已经从纯娱乐晋升到了艺术领域。这不仅仅是因为强大的电脑技术提供了视听创作上的巨大空间，更是因为电子游戏中的故事、人物、解谜、系统等环节都能实现设计师的诸多个人理念。本片里的这款游戏显然就足以称之为艺术，是能够让参与者提升审美、勇气、信心、智力的艺术品。要不是有生命危险，囤儿还真想鼓励家长们把孩子赶紧送进去玩上俩小时呢。