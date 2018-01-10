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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 《无问西东》想让你思考一个你可能没想过的问题

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        中国第一个出版散文集的中学生李芳芳，后来成为了首位被世界排名并列第一的两所电影学院——美国纽约大学(NYU)电影学院和南加州大学(USC)电影学院同时录取的内地学生。她最后选择了纽约电影学院研究生院导演系，乃名副其实的李安师妹。可以说她的人生对普通人来说，绝对是开了挂的。而她进入电影圈后，表现依然开挂，仅仅第二部戏便能拥有章子怡、王力宏、黄晓明、张震、陈楚生这样的豪华阵容。开挂的李芳芳真的hold住了开挂的《无问西东》么？



        拍电影必须由团队完成，和做题、考试、写小说这种个人能够完成的事有着巨大的不同。很多学习成绩超优异脑袋瓜超好使的人，都在拍戏这件事上栽了跟头。还好，李芳芳没有。需要掌控超大剧组才能完成的《无问西东》虽然延期了几年与大家见面，但是一见面就给了我们大大的惊喜。内地目前的电影市场太娱乐了，太迎合大众了，正缺乏《无问西东》这样能够促使观众思考的作品。要引人深思，也许正是李安、李芳芳这样的纽约大学电影学院毕业生曾经被布置的作业吧。

        《无问西东》一开篇就抛给观众一个问题：如果提前了解了你要面对的人生，你是否还会有勇气前来？说句实话，囤儿并没有第一时间读懂这个问题。这似乎是一个有关第四维度时间轴向上的问题，那应该是属于科幻片的范畴哇！《无问西东》显然不是科幻片，那就只能从修辞手法上将其理解为假设咯。想来想去，囤儿还是不能很快就给出答案，因为囤儿之前压根儿就没想过这个问题嘛！现实中的大家在第四维度时间轴向上从来都是线性向前的，谁能做到“提前了解”？这纽约大学的毕业生，对主题的提炼果然与众不同。

        主题是令人有些懵懵哒，如果你的讲述依旧让人懵，那就危险啦。好在李芳芳毕竟曾经是写小说的，即便是构建了四个时空里的故事来交叉讲述，依然不会在线索上有混乱不清之处。四个故事有详有略、有轻有重、有紧有缓，均实现了娓娓道来。观众很容易看懂这四个故事，也很容易能体察到四个故事内各自主人公的心境，并结合四个不同的时代背景，领悟同一个主题。这种多线归一的奇妙感，囤儿曾经在《云图》和《敦刻尔克》里享受过。

        看的过程中，由于你会很关注故事的发展和人物的命运，可能会暂时忘了片头曾经提出的那个问题。可是当你看到四个时空之间的关联，看到四个命运的结局，看到四个故事的尾声，便会突然回想起片头的那个问题。原来，虽然每一代人因为时代背景的不同而要面临不同的人生，但帮你度过人生坎坷、应对突然变故的心却是相似的。无论你是否提前了解了你要面对的人生，决定权永远落在拥有勇气的你的手上。只有你勇于做出决定，才能真正做到无问西东。

无问西东 Forever Young(2018)

9 .0

无问西东(2018)

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