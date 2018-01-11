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编辑 | 删除 小打小闹大搞大笑，《卧底巨星》surprise多多

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        陈奕迅+李荣浩，这个阵容如果放在跨年演唱会上绝对够王炸了，可是放在银幕上会怎样呢？囤儿看了他们合作主演的《卧底巨星》，发现这个组合表演起打戏和喜剧来，一点儿也不比在舞台上唱歌逊色哦。电影开始不久便有一首非常好听的插曲送出，歌词里不断出现“surprise”这个词。没错，surprise正是本片给我们最多、最直观的感受。



        李荣浩是这几年华语歌坛成长最迅速的创作人之一，三张专辑的成绩都很喜人。唱而优则演是潮流趋势，李荣浩却转得并不急切。直到今年年初，我们才在大银幕上第一次见到他的身影。《乘风破浪》里的客串，很友情。当时囤儿绝想不到，同年的年底，我们就能看到李荣浩以主演的身份再登银幕。对拍电影这件事，他竟然是认真的。《卧底巨星》的开场，就是李荣浩的一段跑酷动作戏，完成得很潇洒。后来还有不少小打小闹的动作戏，李荣耀也都很有功夫明星的范儿。

        影片设定了双男主的结构，李荣浩演的铁柱是故事线的推进，而陈奕迅饰演的功夫巨星元豹，则承载更多情感戏份。陈奕迅虽然演戏不多，但是他的表演却特别电影化，尤其是喜剧表演，特别有戏精上身的感觉。铁柱的剧作功能，就是帮观众一步步走进元豹已经封闭起来的内心世界。让观众看到，这个臭毛病多多的大牌，其实还是有很辛酸的一面滴。

        和现在很多喜剧只注重恶搞不同，《卧底巨星》在搞笑的同时，还深刻地讽刺了两条线。一个是警察的卧底行动。我们都知道香港盛产卧底题材的警匪片，但本片却让人看到了“血淋淋”的卧底黑幕。许绍雄饰演的警方高层，慈眉善目地说着一套把人往火坑里推的忽悠，真是令人哭笑不得。李荣浩傻傻呆呆的萌态，也真真是上当受骗的不二之选。囤儿看过不少恶搞《无间道》的无厘头，都不如本片黑得力度大。

        另一条线是影视拍摄的片场内幕。这几年以揭露影视片场潜规则为噱头的电影也不少，尤其是内地新导演总喜欢拿片场内幕来吸引眼球。但以囤儿在片场的实际经验来看，他们的所谓内幕都不准确，也并不普遍。这些所谓的内幕都是圈外人幻想出来的内幕。圈内很多奇葩的内幕其实并非都要涉及到钱、权、肉。《卧底巨星》里的片场内幕，是超出观众想象的。这些内幕不是为了打什么擦边球，而是建立于人物之上的弄虚作假。在大搞大笑之余，观众对角色的心境有了更深入的体会。有这许多的surprise，《卧底巨星》很可能是2018年开年喜剧第一匹黑马呦。

卧底巨星 Keep Calm and Be a Superstar(2018)

7 .4

卧底巨星(2018)

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标签：
喜剧片
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