文/满囤儿





三部曲是电影领域里特别常见的一种形式，源于古希腊“悲剧之父”埃斯库罗斯（Aeschylus）的三联剧《奥瑞斯提亚（俄瑞斯忒亚）》（Oresteia）。鉴于电影的娱乐性，电影三部曲已经不再局限于三联悲剧，只需在故事、角色、精神、类型、作者、主题、风格等环节上有某一个共通即可。不过院线电影领域里的三部曲中，每一部和每一部之间往往间隔很长时间，观众需要经历漫长的等待。而爱奇艺最近上线的悬疑动作题材超级网络电影三部曲《杀无赦》则打破了这种常规，实现了“同制同播”。结果，相信很多人都和囤儿一样，只要一开始看就必须一口气把三部看完，否则睡觉真睡不踏实呀。







影史上很多著名的三部曲系列都是后世总结出来的，作品拍摄之初可能并没有三部曲的规划，而《杀无赦》则是典型的拍摄之初就先确立了三部曲的规格。于是，我们看到了一个很有趣的现象，那就是如果我们单拎出三部曲（《杀无赦I：入局》、《杀无赦II：逃亡之路》、《杀无赦III背水一战》）中的某一集来进行结构分析的话，会发现它并没有严格按电影传统的起承转合来。只有我们把三部曲串联起来进行结构分析，才能看出明确的、强烈的起承转合布局。也就是说，三部戏各有剧作结构上的分工，几乎是密不可分哒。





《入局》的悬疑成分最重。从戴桓（蓝正龙 饰）第一次收到盒子开始，一直到本集结束，几乎都是只抛出谜团而不解开谜团。40分钟、十几个谜团接二连三地抛出，不仅打蒙了主人公，也打蒙了观众。蓝正龙的缺氧式懵逼很好地诠释了观众看《入局》时的心情。看完《入局》，囤儿满脑子都是各种线索乱飞，然后组合出好几种可能的真相，真是比喝杯咖啡都提神。





《逃亡之路》的动作成分最重。虽然在本集里观众尚不知道幕后的真相，但至少已经通过几个新角色的登场，大体了解了这个指定杀人游戏的规则，以及规则背后的严苛与残酷。在戴桓的引领下，主人公小队有了新的帮手，也就有了反抗规则、争取自救的动力与勇气。当弱者开始反抗强权，短兵相接的火拼和令人窒息的追逃也就顺理成章地上演啦。本集的紧张刺激程度，不亚于好莱坞动作大片哦。





《背水一战》的反转成分最重。终于到了一层层剥开真相的时候了，也就到了把悬疑和动作成分合起来推高潮的时候。真相自然不可能一下子就全部曝光，本集的真相至少分了四层来揭，并包含了两层人物反转。囤儿想到的和没想到的，都在这一个小时内接连爆出，酣畅淋漓。主人公的主动性也被充分利用起来，不给观众以“走流程”的感觉。可以说，最后一集即便是少看两分钟，我们也可能会错失真相中的重要拼图。虽然大家现在习惯了用碎片化时间来看网上的各种视频，但“同制同播”的《杀无赦》，一定要找时间一口气看完呦。