文/满囤儿





由于外形的先入为主，我们对战斗民族的印象总是高调的，其实俄罗斯人在艺术创作方面却总是低调的。别看他们自己从来不说，但囤儿作为第三方总能感到俄罗斯电影在暗暗地与好莱坞较劲。好莱坞拍出了经典的魔幻片，他们也拍魔幻片；好莱坞拍出了火爆的超级英雄，他们也拍超级英雄。尽管有资金投入的限制，但俄罗斯电影只对飚而不跟风，不仅没有山寨感，还常常能在创意、主题、细节上胜出。这不，俄罗斯又拍了一部对飚《地心引力》的太空题材电影，并在各种环节上全面胜出。







首先，两部电影的类型不同。《地心引力》是科幻片，是借助对太空科技的幻想编写的冒险故事，其本质只是用惊险来刺激观众的视听神经，很娱乐、很商业。《太空救援》则是根据真人真事改编的剧情片，故事的核心是透过工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫受托去寻找意外失联的“礼炮7号”空间站的经历，影片中人类在太空探索时的无畏精神，很励志、很情怀。从这个立意的不同上，《太空救援》就胜出了很大一截。《地心引力》止于视听震撼，而《太空救援》则完成了心灵洗礼。





其次，两部电影的底蕴不同。《地心引力》号称是硬科幻，在科幻细节上已经算是业界翘楚，但如果跟《太空救援》比的话，“硬”度显然就要差得多了。由于《太空救援》里只有“科”而没有“幻”，因此俄罗斯人把细节还原做到了堪比瑞士手表般的严谨。在俄罗斯太空总署的鼎力相助下，本片绝大多数场景都采用了实拍。片中出现的大到空间站外观、地面控制中心操作台、宇航服，小到一个挂钩、一个绞盘，都是实打实的“真家伙”。由于准确还原了年代感，这些东西如今看来并不炫，但却充满着厚实的底蕴。《地心引力》里很多东西坏掉后，我们的反应是开心的“哇哦”；而《太空救援》里的东西若坏掉的话，我们的反应是伤心、是揪心、是遗憾。





最后，两部电影的视觉不同。一般来讲，好莱坞电影在视觉营造上有着统领全球的技术优势，但《太空救援》绕开了技术，实现了视觉上的逆袭。好莱坞的技术很强，能够把想得到的画面呈现出来，却无法把想不到的画面呈现出来。《太空救援》之所以视觉上有新意，正在于创作者从真实的太空资料里挖掘出了许多电影人未曾想到的画面。比如空间站的相对速度和绝对速度之间的巨大反差，比如在失重状态下的伏特加小酌，还比如冰封空间站的冰被融化成水滴后的礼花式涌出，又比如在空间站外进行体力劳动时的双人固定，都因为遵循着太空独特的物理环境而呈现出了令人惊艳的新鲜感。





这让囤儿又想到了一件事。当初诺兰的《星际穿越》上映时，很多人都惊叹其画面，但偏偏有个朋友对其一脸不屑，原来他曾经看过IMAX公司和NASA合作拍摄的纪录片《哈勃望远镜3D》。可见，幻想的科学震撼永远抵不上真实的科学震撼。《地心引力》输给《太空救援》，实乃情理之中啊！