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编辑 | 删除 《极光之恋》为90后的成人礼搭了个华丽的舞台

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        进入2018年，最后一批90后群体也年满18岁，步入了成人的行列。如果说90后的成人礼需要一个舞台的话，囤儿推荐最近在湖南卫视跨年播出的《极光之恋》。虽然这是一部都市青春励志偶像剧，但从中我们可以看到备受质疑的90后身上一些可贵的个性品质。正如人民日报对本剧的评价：“《极光之恋》是一部非常时尚、更贴合年轻人生活的青春剧。”

        不同于80后绝大多数人都体现出了明显的代际共性，90后绝大多数人体现更多的是个体个性。正是因为没有明显的代际共性，所以90后是迄今为止最受争议的一代人，优秀的人极度优秀，顽劣的人极度顽劣。其实，在中国的经济高速发展，物质生活高度丰富后，精神生活的追求必然成为新时代年轻人的核心需求，而代际共性也因此会必然被个性所取代。《极光之恋》里的几位主人公都体现出了鲜明的个性追求，他们虽然年轻，纵然有社会牵绊，但他们对自己都有很强烈的自我认知。


        作为富三代的李俊泰（马可 饰）本来肩负着长辈的巨大期望和家族的巨大责任，可他并不会因此而放弃自己心中所热爱的事情。90前只能羡慕“心之所向虽千万人吾往矣”，90后却真的敢于“心之所向虽千万人吾往矣”。这可不是任性，而是勇气。韩星子（关晓彤 饰）算是在经济上遭遇过困境，但她从困境中突围的方式也并非妥协，而是坚守梦想和特长。在后来勇闯娱乐圈的过程中，韩星子也展现出了韧劲，哪怕是被雪藏、哪怕是需要去跑龙套，她都会倾尽全力去拼去搏。90后的人生选择空间其实比80后要窄，他们必须对自己更自信才能保住初心。

        因为90后的个性化，所以其实任何一个行业都能作为舞台，《极光之恋》选择了其中最炫最华丽的一种——艺人。主创可能是想把表演的舞台和人生的舞台构建一种内在关联。也正是因为选择了艺人领域作为舞台，《极光之恋》的视觉表现比其它偶像剧有了更多的唯美和浪漫。人民日报对此颇为肯定，称赞其“坚定了一条注重细节、追求完美的‘品质先行’之路。”


        那些舞台表演段落自不必说，非舞台表演段落，主创也营造了美美哒氛围。《极光之恋》的格局很大，画风很美，故事很有跌宕感，人设很有代表性。90后渴望舞台，更渴望华丽的舞台。《极光之恋》不仅彰显了90后的内在精神，在满足他们的外在需求方面也做得十分到位。年轻观众不仅很容易便沉浸在剧情里，喜爱上主人公，更能通过他们面对困难的选择，面对诱惑的选择，面对成功的态度，面对幸福的态度中培养更加正确的、更加积极的自我认知。90后成年了，便意味着要参与到更复杂残酷的社会竞争中来，如果能善于从“自我”中挖掘力量，便能打破争议，收获属于自己的人生价值。

极光之恋 Love of Aurora(2017)

8 .0

极光之恋(2017)

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