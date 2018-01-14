文/满囤儿





前段日子有部《冈仁波齐》票房很火爆，但囤儿并不认为那些看了该片的人对影片的核心价值体悟到了多少。中国人大都浮躁，信仰信得也很浮躁。很多人都嚷嚷着要去西藏洗涤心灵，可真正把心灵洗涤澄净的又有几人呢？别把美好的事物弄得假惺惺了。活在鸡汤世界里的人，无论你是白是黑，也无论你智商是高是低，统统属于傻白甜。囤儿推荐你们去看一部关注度不高的片子《天籁梦想》。这片可是打了所有傻白甜一记响亮的耳光。





内地傻白甜太多，导致九成的影视作品都在跪舔她们。大到冯小刚的《芳华》，小到田羽生的《前任3》都舔出了十几亿的票房。傻白甜的一大特点就是一切以我为轴心。傻白甜电影的主人公都是完美之人，不仅有迷倒众生的颜值，更有纯洁的美好心灵。在故事里，他们从来没有错，却受尽各种冤屈。银幕外的傻白甜们因此能够成功代入，把自己人生的不幸福全数归咎于外在环境的不公平。傻不傻？真的很傻。怂不怂？真的很怂。





《天籁梦想》就完全不是这个样子滴。本片在国际上入围了欧洲、亚洲、美洲多达17个电影节的竞赛/展映单元，可见其价值观和主题完全是超脱内地商业市场，能够引发全球观众的共鸣。影片的主人公是四个藏族盲童。要知道在藏区，很多藏人认为，盲人是受到上天的惩罚才得此遭遇。盲人在西藏是被歧视的，甚至是被遗弃的。因此，这四个主人公的自身缺陷是相当大的。他们人生的困境，首先来源于自身。傻白甜因为自身没毛病，所以只需要等着死心眼的霸道总裁即可，而藏族盲童则不能，他们必须通过自己的努力，突破障碍、浴火重生。





于是，故事细腻地推展开来，四个盲童从珠穆朗玛峰脚下的小村出发，为了一个上电视表演的梦想开始冒险历程。这个动力，放在地球上任何一个民族的文化里，都是令人钦佩滴。在霸道总裁的帮助下丑小鸭变天鹅不是奇迹，《天籁梦想》里的盲童每克服一重困难，向梦想迈进的每一步，都是奇迹。前不久，题材类似的美国电影《奇迹男孩》火爆北美，甚至干翻了不少好莱坞大片。不得不说，从两部电影的票房表现，真能看出两地观众的差距呀~~





尽管《天籁梦想》不讨好内地的市场，但它必须存在，它的缔造者导演张唯也必须继续致力于呈现边缘人群生存状态的艺术道路。一个民族的文化，必须有这样的影视作品来推动。活在傻白甜的世界里是很危险的。我们需要《天籁梦想》来打醒大众，让他们认清自己“我是谁”，启示他们坦然接受“我从哪里来”，并激发他们思考“我要到哪里去”。