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编辑 | 删除 《英雄本色2018》为兄弟二字加了点儿新时代颜料

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        丁晟是有过硬的导演基本功的，从他刚入行时对类型片的把握就能看得出来。同时，丁晟又是一位有热情的影迷，对老电影有很深的情怀和挖掘力。《警察故事2013》和《铁道飞虎》都给出了一些新感觉。这次改编经典的港片《英雄本色》，丁晟再次发挥了自己的特长，不仅把剧情、人物、打戏拍得很扎实，而且给经典主题“兄弟”二字加了不少新时代的新颜料。



        在丁晟的导演阐述里我们得知，本片只保留了《英雄本色》主要的人物关系和故事基本架构。英雄豪气和兄弟情也依然是新版的主题，但是人物的身份、故事氛围、环境都是全新的。囤儿能看得出来，这些全新的元素大都带着新的时代特性。此外，新版的类型定位也不局限于枪战、警匪，而是一部讲人和人关系的电影。因此，我们可在片中看到动作戏之外，有很多讲述人物关系的文戏。可能正是出于此目的，本片的主演并没有选打星，而是选了更加有“型”的演员。

        虽然在任何时代英雄主义都是刚需，但是不同时代大家对英雄的想象和心理需求略有不同。《英雄本色2018》选择了王凯来饰演大哥就能看出导向上的变化。王凯是一种特别有视觉气场的演员——他静止的状态和慢慢做动作的状态，要比他做那些很快速的打戏的状态迷人得多。如果让他静静地敞开内心，对女性观众而言简直是防御不能的杀招。片中王凯在与日本黑老大谈判时的表现，绝对是偶像级大哥。王大陆喊他哥喊的，都宛如迷妹了。

        说到王大陆，就得说本片的一大时代性。王大陆饰演的“小马”显然是当下时代的新型“弟弟”。也就是说，这个小弟在完成小弟的剧作功能之外，还体现出了90后的诸多特征。以前的小弟可能很靠谱，但现在的小弟往往会像王大陆一样，偶尔滑头、偶尔调皮、偶尔耍帅。他在单独行动&与大哥组团两种场景里往往会表现出两种不同的成熟度。正因如此，他与大哥之间的牵绊就更加不可缺失了。

        不知道其他人会不会有囤儿的错觉，片中有很多镜头里的马天宇会呈现出张国荣的影子。可能是马天宇也成功地演出了警察弟弟的那份单纯吧。他对亲哥哥的误会，很有点儿“强情节”的意思，在戏剧张力上甚至要大于高潮戏里的正邪对决。在内地环境里，对与错、正与邪的界限是必须划清的，因此这兄弟俩矛盾的化解需要更大更强的情理溶剂——它不仅要求情真，更需要理正。


        “兄弟情”的确是任何一个时代的观众都有的刚需，但不同年龄段的观众对英雄的感受是不同的。丁晟在《英雄本色2018》里推出的这三位“兄弟”更符合90后审美，更体现新时代英雄的特质，更容易在年轻观众心中树立起一个十年甚至数十年不灭的形象。

英雄本色2018 A Better Tomorrow(2018)

7 .4

英雄本色2018(2018)

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