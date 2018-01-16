文/满囤儿





中国影视圈里最牛掰的原创IP是哪个？可能有人会说是“战狼”，其实不然。毕竟“战狼”只有两部，尚未接受系列化的考验，且其高票房中的特殊因素也较多，因此还不至于加上“最”字。囤儿认为迄今为止中国影视圈最牛掰的原创IP应该是新圣堂打造的“前任”系列。这可不仅仅是因为目前《前任3》在院线里火爆，而是因为这个IP已经提前其它原创IP，开始了领域拓展和衍生。其衍生剧《嗨！前任》目前在优酷独播，每周五晚8:00播出两集，VIP会员可提前看全集。能够做到成功衍生，才能证明这个IP的确拥有过硬的生命力呀。





“前任”系列三部院线电影的内地票房分别为1.3亿、2.5亿，和目前尚未停止的17.9亿，可谓稳步提升，成功拓展。之所以说“前任”已经成为了一个IP，是因为系列打造了孟云和余飞这对招牌男主。两人代表了现代社会的一种最令人羡慕的成功——事业成功+情感成功。也许最早的时候不少观众是冲着韩庚和郑恺来看“前任”，但发展到系列第三部，孟云和余飞这两个虚拟人物的吸引力已经可以超脱实体演员了。这也是为什么新圣堂于此时将这个IP衍生到了网剧领域。





网剧《嗨！前任》里的孟云（姚远饰）和余飞（郭欣禹饰）除了脸和银幕上的不一样之外，言行举止生理心理几乎一模一样。“前任”挑逗观众的，就是总能把最新的爱情段子揉进孟云和余飞丰富的感情“冒险”中。网剧在IP缔造者田羽生的亲自监制下，无论是段子的选取还是段子的表现方式，都和院线电影别无二致。虽然本剧被分成了12集，剧情有连续性，但其实更接近于单元剧。几乎每一集里孟云和准媳妇艾达（曾梦雪饰）都会有个核心矛盾。该集便围绕着这个核心矛盾来建构电影式的起承转合。然后这个核心矛盾还会顺带着牵引出孟云或艾达的一位前任登场。“铁打的孟云，流水的前任”正是这个IP最好玩的套路。





本剧既然是衍生剧，自然要拓展一些院线电影因为时长而未能涉及的空间。比如院线电影绝对以主人公为中心的法则很难再留出空间给孟云女友的前任。网剧就不同啦，有充分的时间去照顾其他角色。这不，在第三集和第四集里，IP的套路就被小颠覆了一下。这次来给主人公制造麻烦的不再是孟云的前任，而是艾达的前任。这就把“前任”系列看爱情的视角拓展了不少。虽然剧集的金句、段子比院线电影更多更生猛更搞笑，但其实它对爱情的多样性的揭示比院线电影更深呢。





IP衍生有时候还会给人一些彩蛋式的惊喜。比如看《前任3》的时候，就有不少朋友提出：“如果让丁点这样性格的女孩去做孟云的女友，是不是疗效会更快更好？”结果，在电影里饰演余飞女友丁点的曾梦雪，在衍生网剧里就变身成为了孟云的女友艾达。观众的设想成真了，观众也亲眼见证了“假设”和“如果”发生后的结果......嗯，这种IP衍生，以后还是应该多多有来才好哇。