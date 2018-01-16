文/满囤儿





这几年中国发展太快，科技的发展也太快，稍不留神就会在对新鲜事物的接受程度上掉队。因此如今几乎三五岁就能形成代沟，更别说动不动就要隔二三十岁的母子两代了。于是，跟不上新鲜事物的父母，总免不了被孩子们嫌弃，实乃相当之尴尬。没想到的是，竟然有电影敢迎尴尬而上，让小屁孩频繁地嫌弃她妈。只不过《我的影子在奔跑》里的这份嫌弃，带来的不是冷冰冰，而是暖烘烘。





《我的影子在奔跑》的主人公修直患有艾斯伯格综合症，表现出来就是个特别特别顽皮的孩子，顽皮到挑战成人耐心底线的程度。片中修直童年惹的那些祸，囤儿感觉简直就是自己童年闯祸的加强升级版。囤儿当年可是没少挨揍哇，可修直呢？他有个超凡的妈妈兜住了一切。张静初饰演的修直妈妈是个特别典型的中国女性，为了儿子可以牺牲自己的人生。为了让修直能够正常接受教育，她放弃了自己的工作。不过，她的牺牲观众能看懂，儿子修直却无法体会到。





很多人都以为修直的病是自闭症，但妈妈分得很清楚。她知道修直并没有完全隔断与人的沟通，只是沟通的方式与常人不同罢了。影片多次使用修直的第一人称视角，并在色彩、焦点、声音、帧率上加以区分。观众能借此直观感受到这个世界在修直眼里的“变异”。如果他眼里的世界是这样怪异的，我们便不会怪他难以理解妈妈的苦衷了。





我们再来细看修直童年的惹祸。虽然他惹祸的后果经常很严重，不仅破坏公物，甚至会伤及无辜，但是他惹祸的动力并非惹祸，而是实验他学到的自然知识。比如很多人都和囤儿一样曾拿放大镜聚焦阳光来烧蚂蚁，可修直是自己用废灯泡和自来水制造了一个放大镜诶。这惹祸惹得颇有些技术含量呐！于是，随着长大，修直对自然科学（尤其是是数学和物理）的天赋越来越显现。偏偏修直妈妈的数学知识很薄弱，于是心智很单纯的修直就毫不留情地将妈妈定义为“数学白痴”。





如果是囤儿身边的某个亲戚家的小孩这样嫌弃他爸妈的话，囤儿一定要好好教育他。修直则可以例外，因为他只是陈述了事实，且他会单纯地只嫌弃妈妈数学不好这一点，而不会想现在的某些小屁孩那样以点概面地全盘否定父母的辛劳。修直妈妈也终于守得云开见月明，长大的修直已经可以大体掌握正常的交流方式，也有了进一步发挥天赋的机遇。看完影片，观众会发现妈妈单纯的付出是爱，修直单纯的嫌弃也是爱。只要有爱，再艰难的生活就会暖暖哒。