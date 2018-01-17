文/满囤儿





虽说英雄主义是任何一个时代的刚需，但如何表现英雄主义却是影视创作者的选择。即便是超级英雄题材，漫威和DC都能走出两条截然不同的路线。刑侦题材的空间就更大了。有些作品喜欢强调主人公的强大，有些作品喜欢强调时代背景的复杂，有些作品则喜欢强调犯罪分子的狡猾。在拼智商的同时，刑侦题材还得通过故事和人物来拼情商。只有充分调动观众的情绪，才能让他们有持续的追剧动力。目前在浙江卫视中国蓝剧场热播的《莫斯科行动》就用复杂的环境和强大的对手，把任务的难度提升到了很高很高的高度。这显然是对观众智商和情商的双重尊重。





虽然刑侦题材现在在卫视不多见了，但卫视还有谍战题材在提供类似的观剧体验，网络上也涌现了不少尺度颇大的犯罪网剧。《莫斯科行动》相当于是在传统平台接受着新兴势力的挑战。这种做法本身就很有股英雄气概。为了既能给传统平台带来新鲜感，又能抵抗网络平台上的挑衅，《莫斯科行动》选取了一个非常特殊的故事原型。1993年发生的“中俄列车大劫案”虽然是历史上的真实事件，但是广大观众对其并不十分了解。这次行动主要的实施过程均在俄罗斯境内，神秘色彩很浓。





正是因为观众不熟悉这段历史，所以本剧细节做得越真对观众而言也就越新鲜。比如囤儿就绝想不到中国派出的赴俄专案小组成员，竟然还会遭遇语言不通的尴尬。囤儿本来还以为这种跨国行动，选人的第一标准是外语能力呐。可见普通人的见识和专业领域的实情差距有多大。实际情况中哪有那么完美的天降英雄，陈尔力（夏雨 饰）显然是被推进了超过自己能力上限的难度中。可国家使命不是玩游戏，不能让你随意选择难度。就算是难度超了预计，陈尔力和他的小队也必须啃下硬骨头。





真正的英雄不是够强，而是能够遇强则强。莫斯科完全异域的文化让专案小组不得不面对沟通、生活上的举步维艰，四个主要犯罪团伙的反侦能力也相当可怕。尤其是姚芊羽饰演的赵二姐，剧集不到一半就已经拆穿了专案小组的警察身份。更何况连俄罗斯本土的黑手党势力都慢慢地踏足进来。赵二姐联合黑手党在剧场设下的那次陷阱，充分体现了敌我双方战斗力对比上的悬殊。没有枪、没有人，缺天时、少地利，陈尔力等人在俄罗斯的境遇，比那些谍战剧里的地下党们更加如履薄冰。





最近中国观众越来越喜欢看真实事件改编的硬派影视作品。《湄公河行动》、《战狼2》的英雄主义都建筑在真实之上。《莫斯科行动》很好地接棒了这些银幕作品，把这股硬派、写实的英雄风潮引向了荧屏。从目前的剧情来看，陈尔力等人面临的敌人非常强大。观众无法预计他们会采取怎样的行动来实现困境突破，自然需要继续追看下去——追看小组成员的成长、变强，追看英雄和传奇的诞生。