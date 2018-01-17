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编辑 | 删除 爱情中的进退法则怎么可能“你说的都对”？

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        看到优酷推出的脑性时代知识偶像问答真人秀《你说的都对》预告要做“科学谈恋爱”话题时，囤儿露出有点儿幸灾乐祸的阴险笑容。因为爱情中的进退法则，从来不是科学能够彻底给出答案哒。这个话题不比前几期的“丑男人赚钱更多”、“父亲会决定一生”、“吃什么你就是什么”，这话题5000年了都没人掰扯清呀！无论是文艺才子还是科学怪才，有谁敢说自己在恋爱中的表现完美无缺啦？《你说的都对》难道真的是火了几期就不知道自己的斤两了么？

        本期节目刚刚开始，话题的两面性立刻引发了火药味。男嘉宾都胸有成竹地认为科学能够在恋爱中起到决定性作用，而女嘉宾则清一色地认为爱情与科学无甚关联。不过《你说的都对》毕竟不是竞技类真人秀，蔡康永把火药味很好地控制在了有条不紊的发言中。人数占优的男嘉宾们率先发难，号称“略懂先生”的刘也行一上来就抛出了知识同花顺——冲动机制、一闻钟情、相容性抗体、味觉与大脑皮层长久记忆的关系、听觉和运动机制的关联性等等。这一连串知识点在短短的几分钟之内就把“一见钟情”这个常识给彻底颠覆啦。原来知识，真的能够成为一种武器呦。


        一个人的知识是有偏向性的，《你说的都对》不会演变成死板的知识教学，正在于节目邀请的嘉宾不仅知识面不同，而且表述风格也有很大差异。接下刘也行话题的梁边妖就显出了另一种智力输出方式，他竟然举了个“孤坟约会”的例子，既调节了氛围又传递了自己对科学的思考和实践。虽然他没能打动蔡康永得到勋章，但却是囤儿个人比较喜欢的一位KOL。

        由于人数上处于劣势，且没有强有力的科学研究做支撑，女嘉宾们在本期的表现有点儿势单力薄。本来嘛，她们对谈恋爱的观点更趋于大众主流，自然不像这些大神们各种天花乱坠的生物学理论、社科论文等听上去新鲜。不过她们传达出的诉求到是很实际，那就是你们说了那么多机理上的、科学上的、研究上的、实验上的东东，究竟哪些能够落地，哪些能够真的给恋爱中的人提供帮助呢？此时，谈吐超温柔的AI小王子陈锴杰顺应了话题的走向，抢尽风头。因为他不仅输出了知识，更输出了知识与生活实际的结合点，自然更令听者受用。


        刘也行、华沙等人介绍的纯科学背景，的确令人对恋爱的浪漫感产生了些许的失望。尤其是基因决定渣男的理论，甚至有为渣男脱罪的嫌疑哈。不过黄荻钧、陈锴杰等人则能够做到“学以致用”，将科学的实践总结成生活的技巧，比如用饮料杯来测量对方的舒适距离啦，又比如现代科技的普及可能会打破男人对年轻女人的偏爱啦，又给了人对获得浪漫爱情的憧憬。爱情中的进退法则的确不可能实现“你说的都对”，但在了解科学的基础上学以致用，也许能够让人少走弯路，多享幸福。《你说的都对》争的还真不是对错，而是知识干货的多元化输出。

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