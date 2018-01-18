文/满囤儿





囤儿要坦白：囤儿看过《奇迹男孩》后，真的就产生了强烈的移民欲望。虽然回复理性后囤儿知道“早发早移”并不适合自己，但理性同时也告诉了囤儿，这才是美国电影实施“文化侵略”的厉害之处。《奇迹男孩》所营造出来的温暖，是世界上任何一个国家、任何一种文化里的人都心之所向滴。这个温暖并不特指美国——它是超脱国家概念的。与之相比，国产片里的很多励志片都变成了假励志。《奇迹男孩》这样的励志，才是真的、强的。







国产假励志片其实质是傻白甜YY片。最具代表性的如《杜拉拉升职记》、《怦然星动》、《梦想合伙人》之流。主人公一开始虽然事业起点很低，但架不住人家又单纯又白净又甜美。周身没有缺点的她们只需要一个条件就能抵达励志的彼岸，那就是被霸道总裁看上。真不知道这些傻白甜如果没有被霸道总裁看上的话，会不会直接就转灾难片了。这些假励志有些作得过分了，都能划分到反励志里去咯。《奇迹男孩》给出的是正统的、名门正派的励志，必须站出来打假！





《奇迹男孩》的主人公奥吉是“崔契尔柯林斯症候群”患者，经过了很多次整容手术后依然留下一张让人一见惊心的脸。说实话，如果看到奥吉的脸不表现出惊讶的神情，那就一定是特别假特别装的人。惊讶，是正常流露。更正常的，是在惊讶之后如何去认识他、了解他、接受他。不同的人对这样一个特殊存在的接受程度是不同的，因此奥吉的朋友圈拓展比一般人会有更鲜明的层次。天生的缺陷使得奥吉面临的人生困境九成来源于自己。





因为奥吉的丑是缺陷型的，所以别人的正常反应依然会对奥吉产生无法预计的伤害。影片巧妙地选取了多视角来讲特殊存在的社会意义。奥吉自己是一个视角，奥吉的同班同学杰克是一个视角，奥吉的姐姐维娅是一个视角，甚至连奥吉姐姐的闺蜜米兰达都被拎出来单独提供了一个视角。多重视角下我们看到，奥吉的缺陷是奥吉的人生障碍，但他和缺陷的对抗，不仅影响着他的人生，也影响着杰克、维娅、米兰达的人生。他们虽然没有奥吉的生理缺陷，但他们自己也不完美，也不自觉地犯了些成长中常见的小错。他们也必须承认、对抗、克服自己的小错才能得到自己的成长。





励志，必须是自己面对困境、自己战胜困境，别人能给的应该是鼓励而不应该是外挂。《奇迹男孩》里，奥吉身边虽然有人在嘲笑他捉弄他，但社会并没有嘲笑他捉弄他。鼓励他的人一开始可能只是他身边的家人，后来拓展到学校的领导，再后来拓展到一个同学、五个同学、十个同学...随着接受并鼓励奥吉的人越来越多，奥吉对抗自身困境的力量也变得越来越强大，他的角色成长也越来越完整。我们羡慕这样的环境，不是因为这样的环境能让我们更富有，而是因为这样的环境能够让我们更好更准更快地去纠错，去让自己成为更好的人。这才是励志中的那个“志”所应该传达的呀！