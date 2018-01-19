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编辑 | 删除 看过《公牛历险记》，爸爸再也不甩锅教育责任啦

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        这几年中国的经济形势很好，也就意味着成人有太多的赚钱机遇可以把握，变向压迫了他们陪伴家人、教育子女的时间。尤其是进入当打之年的小爸爸们，各个在事业上奋勇争先，纷纷将孩子的家庭教育甩锅给妈妈们。虽然中国新一代辣妈们比她们母辈更用心也更有见识，但儿童的教育毕竟来源于父母双方。很多父亲的教育职责，母亲的代劳效果其实并不好。最新上映的好莱坞动画片《公牛历险记》刻意回避了母亲角色，从而更加凸现出父亲在教育中的不可替代。它，究竟能让小爸爸们学到什么呢？



        母亲在教育孩子的时候，往往会呵护过度，她们能把细心关爱等优秀品质传递给孩子，但大都不敢放手。当小孩长到5岁左右时，他们已经具备了一定的行动力。此时，母亲的谨慎与担心，有时候反而会变成他们的负担。父亲看似心大，其实他们在放手的同时如果能于暗处默默注视，随时“见机行事”的话，显然对孩子自信、勇气、坚韧等品质的培养大有好处。《公牛历险记》里有两个父亲角色，以不同的形式做出榜样。

        作为主人公，公牛费迪南的父亲是一名最合格的斗牛。它成为了同类中的竞争优胜者，也用生命换取了公牛群体里的最高荣誉。这个成绩和荣誉显然对儿子费迪南有着持续的、巨大的激励作用。父亲的教育一定不源于口头，一定来源于他的言行和成就。想必每个当上父亲的男人，都能体会得到。费迪南虽然没有走父亲的斗牛道路，但勇于追求、永不言弃的品质显然是受到了父亲的指引。

        片中另一父亲角色是个人类父亲。他用很大的包容心允许了自己的女儿养了一头“野牛”。他体现的是尊重的必要性。内地不少缺乏耐心和包容的爸爸很容易变成家庭内的惩罚机关。本来妈妈的要求就高，如果爸爸再来执行严厉的惩罚，那尚不能独立判断对错好坏的孩子，岂不要如履薄冰？这个父亲很好地示范了如何去引导孩子养成独立思考、独立判断。从片中可以看出，别人都认为长大的费迪南是野兽的时候，小姑娘妮娜可以坚持自己对费迪南的认知。同样，费迪南之所以会反思公牛除了斗牛之外的价值，也是因为它受到了这个人类爸爸的影响。

        斗牛虽然是西班牙国技般的存在，但近几年连西班牙人都开始反思斗牛的残酷性。一来这是个争议话题，至今没有定论；二来斗牛的残酷涉及到血腥暴力等负面元素，都不是一名孩童的思维能力所能达到的。但是正如本片用可爱的画风和欢闹的冒险来引导残酷话题一样，只要父亲能够做好榜样和引导，儿童就能更早更快地意识到那些更深层的社会和人生。这对孩童未来成长的重要性，远胜多背两首诗，多做两道题呀。看到自己如此重要，爸爸们还敢把陪孩子看《公牛历险记》的任务甩锅么？

公牛历险记 Ferdinand(2017)

7 .5 / 7 .8

公牛历险记(2017)

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标签：
动画片
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