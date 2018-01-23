文/满囤儿





前年，小李子终于在奥斯卡上如愿以偿地拿下了影帝，于是影迷圈里的一个老梗就这样报销了。其实，经常被提名却很少能获奖的“无冕之王”在电影圈里还有很多很多。这些人大都是文艺男神/女神，演得文艺活得也很文艺。他们对拿不拿奖的看重程度，远不如那些热情的粉丝们。比如今天囤儿要跟大家介绍的这位——伊桑·霍克。他的才华不仅横溢而且满溢，他在电影幕后可以担任多样的角色，他也可以在电影幕前饰演多样的角色。他的新片《24小时：末路重生》就是一部让人意想不到的R级动作爽片。看这位“文艺老炮儿”和许晴一起大开杀戒，真叫一个过瘾。







虽然伊桑的文艺气质很像英国演员，但他其实是不折不扣的American。15岁便首登银幕的他还勉强能算得上是童星呢。随后他出演了《死亡诗社》，饰演害羞、缺乏自信的好学生托德·安德森。也许正是这次大放异彩的演出，把一股文艺的性感刻进了伊桑的基因里。伊桑的文艺的确很性感，也很超前。他在94年的喜剧片《现实的创痛》中饰演了一个在年轻观众群体里引发轰动的角色。而这名叫特洛伊·戴尔的餐厅歌手，若用现在的眼光去审视的话，就是一个字——丧！！！





没多久，将伊桑的知名度从美国推向全世界的作品诞生了，那就是被无数文艺青年们收藏在硬盘里的爱情片《爱在黎明破晓前》。囤儿以为，在讲“偶遇”这个主题上，该片算得上影史最佳。伊桑在片中的亲切感，是我们对陌生人最完美的预期。9年后，主创铁三角拍摄了续集《爱在日落黄昏前》；又9年后，主创铁三角拍摄了三部曲的完结篇《爱在午夜降临前》。相信和囤儿一样把这三部曲捧作爱情片圣经的影迷，全球少说也得过千万人了吧。





伊桑才华的多样性，令他不仅会演还会写、会导。他似乎更享受创作的过程，而并没有对奖项展现出足够的企图心。在时光网的资料统计中，他获得过10次各种奖项的提名却没有一次获奖。不过这并不妨碍影迷把他列入男神之列。他永远对表演保持着全身心的投入，是每个影迷都信之凿凿滴。他不讨好好莱坞主流来赚大钱，也不刻意回避好莱坞主流来装清高。他即便是演商业类型片，也会让自己的角色丰满且独特。比如《人类清除计划》，又比如《前目的地》，都是类型片里主题相当深刻哒。





这一次他主演动作大片《24小时：末路重生》，同样深深地抓住了主角身上的特质。特拉维斯的身份虽然是动作片常见的杀手，但是他却遇到了任何杀手都不曾遇到的一件怪事——重生。当一个对别人的生命有决断权的人，发现自己的死和生都被别人决（wan）断（nong）了之后，他的心理必然遭受重大的打击。打击过后的心态，也必然是影史所未曾展现过的。这显然是一个创作机遇，对于伊桑这种创作型男神，怎么可能错过呢？在这部真男人的动作爽片之中，我们能看到香艳的情欲、血腥的复仇、刺激的追车、狂暴的枪战，以及不留余地的肉搏。最后特拉维斯单枪匹马杀入犯罪分子总部，很可能是2018年最精彩的一场独闯龙潭戏码。《24小时：末路重生》简直就是伊桑向我们发出的邀请，邀请大家跟他一起摇滚起来！！！