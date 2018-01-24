文/满囤儿





近日“绿茵场上的精灵”小罗宣布退役了，于是又有很多球迷开始了传统项目——回味他20来岁的样子。作为足球运动员，23-29岁基本上是巅峰期；而作为演员，表演生涯显然要比运动员的运动生涯长多了。人的颜值和心灵大概在18岁-25岁间处于最好的状态，不过演员一般很难在二十出头便名满天下。于是，很多影迷都喜欢去想象偶像20来岁时的样子。最近《无问西东》触发了很多人，引发了很多话题。这次囤儿想聊的可能较为冷门，那就是黄晓明在《无问西东》里真的还原了他23岁时的样子哦。







经过近几年的历练，黄晓明已经成为了内地男星中生代里的绝对一线。他在公众视野里的形象维持得特别大气得体，新接的作品也大都是气场强大、身份地位很高的那种。《太平轮》里的国军将军雷义方、《琅琊榜之风起长林》里的林军副帅萧平章，各个都是英姿勃发之辈。要想看到处于青春期、处于懵懂期的23岁黄晓明，似乎只能通过我们脑海里想象了。虽然想象是一种打发时间的好手段，但体贴大家心情的晓明哥还是挺身而出，用《无问西东》来帮我们节省脑细胞啦。





演年龄比自己小很多的角色，对于从北京电影学院毕业的黄晓明而言并不存在技术上的困难。然而，技巧终究属于技术层面，放在舞台上还可以，放在更讲究真实感的银幕上，反而会显得刻意、做作。尤其是《无问西东》这种强调年代、强调青春、强调初心、强调情绪、强调内在精神的电影，如果黄晓明只呈现出陈鹏的外貌特征、肢体特征的话，显然是不足够哒。





陈鹏是个很有时代审视视角的角色。他身上有生而为人的人性——对爱人的眷恋，他身上还有活在社会的时代性——对组织的服从。在他这里，个人的诉求和社会的诉求并没有得到统一。而他恰恰又不是一个狂傲的反抗者。于是，陈鹏把矛盾的交锋藏在了心里，不为外人道。当黄晓明说出“我有人要照顾”时，脸上有着青春的稚嫩幸福，同时也隐含着试探性的语气。他希望自己能不动声色地把矛盾化解于无形，让身边所有人都能和和气气。





这是23岁的陈鹏，也是23岁的黄晓明。虽然他们人性和时代性的具体内容和具体矛盾并不相同，但都曾经历过在内心去权衡、梳理、抉择的过程。陈鹏对爱人的守护，一如晓明哥对表演事业的守护。我们在《无问西东》中看到的是一张执着的脸、是一颗执着的心，是一段无悔的青春、是一场激荡的爱情。黄晓明还能随时掏出他23岁时的初心给我们看，很好、很好。