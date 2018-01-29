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编辑 | 删除 炸脑洞！《莫斯科陷落》从流星雨幻化到死了都要爱

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        在流行歌曲里，囤儿觉得最浪漫的爱情莫过于《流星雨》，而最惨烈的当属《死了都要爱》。以前在KTV常唱这两首歌，唱的时候脑子里也会想象出各自的画面，但画风绝对是永不交叉哒。然而，这两个极端却不会因为囤儿的脑洞不够大而真的永不交叉。2月2日内地上映的俄罗斯科幻灾难大片《莫斯科陷落》就狠狠地炸了囤儿的脑洞。这部影片的开头是浪漫的“一起去看流星雨”，而片尾则落在了惨烈的“死了都要爱”。你想知道它是怎么从一个极端过渡到了另一个极端吗？


 

        如果按好莱坞的类型片概念来划分，《莫斯科陷落》应该属于科幻片+灾难片+爱情片。虽然美国电影人可能很自豪于自己的类型化创作，但俄罗斯电影人则显得对之十分不屑。他们不喜欢按美国人的划分来出牌，他们就喜欢将观众喜欢的多种元素一网打尽。于是，科幻和灾难成分很重很重的《莫斯科陷落》，在开头和结尾处都是用爱情来打点。

        俄罗斯的校园青春还真是够自由、够火辣。百年难得一见的流星雨，正好把这群俊男靓女的荷尔蒙刺激到爆表。结果，脑洞就在这时候炸了！伴随流星雨而来的竟然是一艘外星飞船。而这艘外星飞船还被俄罗斯空军给击落了！天啊，这是啥子套路嘛！看到这里，囤儿突然想到一个问题。我们平时看好莱坞科幻片较多，总会下意识觉得如果真的外星人来袭，为地球打先锋的理应是军事装备最先进的美军。可实际情况可能并非如此。因为美军只是装备先进罢了，若论战斗精神，别说在俄罗斯军人面前了，就算是在俄罗斯爷们面前都是软蛋。如果外星人真的入侵，没准儿第一个干它们的还真是俄罗斯空军呐！

        这种战斗精神也体现在了片子的过渡段落里。要想实现从浪漫极端过渡到惨烈极端，没点儿给力的催化剂是不行哒。俄罗斯的“硬”又体现了出来。外星飞船奇异的环套球造型、飞船坠落时大范围的高楼倒塌、生化级别的外星体外装甲、末世般的隔离区、军用装甲车与暴民的“对峙”、地球人强行穿外星生化装甲、外星飞船内部及全能医疗仓，这些元素都被俄罗斯电影人或用美术或用特效地玩出了新花样。

        正是因为有这些炸裂视觉的元素在，《莫斯科陷落》在剧情上设置了一系列的强情节，从而一环环地实现了从浪漫到惨烈的过渡，很好地回避了突兀、牵强之感。可以说，在处理外星人和地球人关系这件事上，本片的脑洞可以和《降临》、《第九区》这种玩深刻主题的科幻片有一拼了。而这个从流星雨到死了都要爱的爱情过程，也很好地点明了本片“Attraction”的主题。

莫斯科陷落 Attraction(2017)

5 .9 / 7 .6

莫斯科陷落(2017)

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标签：
科幻片 爱情片 俄罗斯电影
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