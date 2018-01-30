文/满囤儿

套路，也许是最令影视创作者又恨又爱的一个词了。套路之所以出现，都是源于受众的审美潮流。当你的受众特别明确的情况下，大有顺之者昌逆之者亡的意思。

同时，如果你一味使用套路，就会让作品失去标签，只能求一时的热度，随着岁月的流逝从人们的记忆中消失。

因此，作为有理想有抱负的影视人，既要用套路，又要创新套路。

作为从上世纪的港片黄金年代一直活跃到本世纪的在线视频爆发年代的王晶，就在玩转套路上做出了很好的表率。

由他编剧的古装爱情网络剧《龙凤店传奇》已在爱奇艺上播出三季，均取得了相当不错的点击率。

想玩转套路，首先得懂套路。囤儿就遇到很多年轻导演口口声声要玩创新，结果一聊天才发现，他们对那些爆款的套路分析压根儿就不对。

换言之，他们根本就不懂针对哪个受众群体哪个套路最受用。

王晶就不同了，他虽然在年龄上几乎要做现在网剧的主流受众的爷爷了，可他对这群网生代最喜爱的套路却揣摩得相当准确。

《龙凤店传奇》很有套路可寻，第一季用了养成套路，第二季用了争宠套路，第三季用了谋略套路。

本剧显然没有死用套路，而是在套路之上进行了反套路设计。比如养成套路最早流行于网文领域，并被诸多网文IP改编作品证明了可行性。

不过我们看到，无论是已经面世的《择天记》还是尚未面世的《大主宰》，都是把纯真少年养成传奇英雄。

《龙凤店传奇》的第一季反其道而行之，用霁月台“养”了三个性格迥异的女孩子。凤儿（李菲儿 饰）、雪儿（秦子越 饰）、燕儿（张垚 饰）各有各的魅力所在，能够抓住审美标准不同的网生代人群。

养成后的三姐妹在第二季里上演了扣人心弦的相爱相杀戏码。不过和《甄嬛传》那种写实的画风不同，本剧无论是造型、场景、打戏都以华丽度为设计的第一因素。

有时候我们会觉得画面里的花草、招式有些失真，但却不得不赞叹其色彩绚烂如梦境，杀敌优美如起舞。

对于泡在虚拟世界的网生代而言，显然不会太喜欢过于写实的画风呀。也正是因为网生代常年处于可以抹杀身份关系的网络，他们也更喜欢自由的氛围。剧中皇帝和长庚之间经常显得没大没小没尊没卑的，岂不有些反套路？

第三季偶像剧式的“不严肃”渐渐少了，而是多了些认真、狠劲。前两季虽然有比较大的娱乐成分，但其实细节铺垫做得相当到位。

几个主要人物的野心、秘密都藏在其它套路里铺好了。此时只要套路一转，就能把之前诸多的“承诺”来一一兑现。

在用斗智营造起更加紧张刺激的氛围后，剧集又很反套路地把真爱主题浓墨重彩地抒发了一番。凤儿or宁儿，这个一直困扰着皇帝的心病，在权斗漩涡的高潮也将迎来一个最终的解决。

主创知道网络剧的受众喜欢哪些套路，同时又在这些套路上运用了逆向思维、叠加思维，从而呈现出了反套路。

也许他们今天做出的反套路，明天就会被别的项目运用到创作中去，从而形成新的套路。到那时，反套路的《龙凤店传奇》倒成为套路的创新者了。