文/满囤儿





看了《南极之恋》，囤儿充分体验到了什么人拍什么片。如果你看过原著小说《南极绝恋》，或者看过小说作者同时也是影片导演吴有音的采访或其它感悟文字，都会发现影片的质感和他本人的气质真是天然合一。这是一场用自然之虐虐出的浪漫绝恋。没有真实南极体验的人，写不出那些自然的凶狠；没有诗意浪漫情怀的人，写不出片中创造奇迹的爱。南极自然条件的恶劣、主人公坠机后的困境，吴有音都让观众感同身受了。







在南极大陆上坠机，可以说是一般人想都想不到的大灾难；在南极坚持75天寻找极光站，更是一般人想都想不到的求生之路。我们想不到，是因为我们没有这方面的“见识”。吴有音为了创作这部小说和电影，曾四年内三赴南极，一赴北极。其实，我们对南极的部分想象并不准确，有些环节我们想严重了，有些环节我们又想简单了。吴有音经过大量的实地取材后，从自然的真实角度出发，“有条件”地创作出了这场虐身虐心虐骨的极地求生。





赵又廷饰演的吴富春是个特别点儿背的人。南极大大小小可能发生的自然危险都被他遇到了。小到饿肚子吹冷风，大到掉进冰裂缝中，可谓是慢杀和速杀交替有来，每一次都能致命。同时，吴富春又是特别幸运的人，他每次遭遇自然危险都能逢凶化吉。《南极之恋》毕竟不是开外挂的YY，虽然他幸运的每次都保住了小命，但每一次遭遇都在他的身上留下了可见的伤痕。剧组亲赴南极取景，不仅仅为影片带来了真实的外景画面，更为剧组提供了真实的造型参考。凭借出色的化妆和赵又廷毁容级的演技，吴富春这75天一点点的变糙都能刺入观众的眼睛。





虽然这场长达75天的求生不断地虐待观众的身心，但南极也自有它的魅力。大家首先感受到的是南极的壮阔。片中提到在南极这样纯净的空气里，人的目力可以远及10公里。这就相当于从天安门一眼就看到了鸟巢呀！而这目力所及的10公里，都是白茫茫的一片。这是何等的壮阔啊！剧组在南极取景，很好地为观众展现了这种壮阔。天天用双腿丈量这片土地的吴富春既可以说自己是这白色世界的囚徒，也可以说自己是这片白色大陆的帝王。





当然了，片中最最亮眼的，还是南极三大动物中的两位——企鹅和海豹。这两位在剧组的镜头里贡献了一种新萌态——懒萌。它们之所以能够懒，是因为南极的天然环境使得它们从来没有遇到过什么天敌。他们的一生都可以是真正无忧的。这对于被社会杂务所困扰的人类而言，必然是羡慕嫉妒恨哒。片中吴富春曾对一只海豹倾诉了好久。那只海豹的表现，真是比佛祖还慈祥。原来自然就是这样阴阳相容，不属于南极的人类被南极折磨得肉骨僵坏，而属于南极的企鹅和海豹们竟懒萌得令人发指哈！