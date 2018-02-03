文/满囤儿





囤儿好赖也是在清迈旅游时上过一节泰拳私教课哒，深知这“武无第二”在每个习武之人心中的份量。那些有拳王梦想的人，即便嘴上谦虚也一定会在内心深埋着执着。由优酷、年轮映画出品，垂棘影业联合出品的青春热血动作电影《血拳》系列近日上线了第一部《血拳之双龙劫》。俊朗小生关智斌饰演的天才泰拳拳手端木正式亮相。不过既然系列是以“拳王”为终极目标，那第一集的故事就只是让端木热热身而已——他在成为拳王的道路上被动地开了个小差。





梦想的道路上开小差实属人之常情。就算咱华人拳击之光邹市明同学，还不是在成为拳王的道路上开小差去晒娃了？与之相比，咱《血拳》的主人公端木的开小差就比较给力了。毕竟他女友宝儿（刘静怡 饰）才刚怀孕嘛，还没法像邹拳王一样去晒娃挣钱。端木一上来就和桑蓝坤大战了一场。这桑蓝坤一看就是个职业泰拳选手啊。那肌肉和身手，看得囤儿为关智斌小哥哥捏了一把汗。好在关智斌为了拍《血拳》也是进行了魔鬼式集中训练，肌肉线条上已经相当有看头，技术动作上也没有什么太大的纰漏。





本来端木的梦想之路即将打开新机遇，影片也眼看着要变成体育励志片了，结果一个不开眼的败家富二代非要横插一脚。这孩子凭借一己之冲动，硬是把人端木的拳王之路给弄劈叉了。说实话，现实中有太多这种让人想削一顿的富二代了。不过咱们中国讲和谐啊，你有那削人的心，也没那削人的胆。可是《血拳》全程于泰国拍摄，故事发生地也放在了曼谷和浔州。这可好了，端木在泰国的地盘上就能帮我们出这口气啦。





败家富二代的花样作死，可不仅仅是挑衅被人削那么简单。片中的这位皮昆，更是成为了黑帮内部斗争的炮灰。于是，浔州大黑帮也开启了折腾模式，把端木拳王之路的劈叉越劈越大。无数动作片证明了一个真理：凡是阻碍英雄前行的障碍都是纸老虎。黑帮阻了端木的拳王之路，灭了就行。闯关模式本就是拳王的晋升之路嘛。端木化身孤胆英雄，像诸多前辈般独闯龙潭，用青春的拳头、热血的拳头，与浔州黑帮的诸位泰拳高手激斗N番战。





《血拳》的监制彭发曾在泰国拍摄过成名作《无声火》，本片导演也是其唯一的亲传弟子卢哲颢。从片子里可以看出，剧组对泰国的景色、演员、泰拳文化等都特别熟悉，还有大把的内容可挖呢。拳王梦想的青春励志也许是系列的主线，但系列的每一作在类型、元素、卖点上可能并不会完全相同。《双龙劫》已经让我们领略了动作、黑帮、爱情，下一作《龙虎斗》又会带给我们怎样的惊喜呢？