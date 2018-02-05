文/满囤儿





讲父子情的影视作品虽然不如讲母子情的多，但每年至少也总会有那么几部。和讲其它亲情充满褒扬的暖意不同，讲父子情的作品往往会带着更多理性的思考，甚至是针砭和斥责。这也许是因为父亲往往承担了更多的社会责任吧。就现实社会来看，做一个合格的母亲比做一个合格的父亲要容易得多。这倒不是因为做合格的母亲这件事本身容易，而是因为很多父亲压根儿不知道怎么做才是一名合格的父亲。2月2日在内地上映的《坏爸爸》就让我们看到了一个父亲是如何艰难地找到了为父之道。







片中的父亲萧大海（邵兵 饰）和儿子萧寒漪（孙绍龙 饰）之间因为相互的不理解，造成了长达七八年的零往来。不过电影却并没有从两人发生冲突讲起。影片开篇就已经是两人完全僵掉了，而什么时候僵的、为什么僵的都是故事推进到适当的时候，通过闪回的方式带出来的。再加上用父亲和儿子飙车这种纯动作戏做开场，然后再倒叙故事起因的手法，令影片的节奏非常商业化，绝不是我们传统印象里亲情孝道片的慢吞吞。





原来，萧大海和萧寒漪的矛盾主要在于萧寒漪在叛逆期时玩网络游戏玩得有些过火。恨铁不成钢的萧大海痛下决心，以“no pain no gain”的指导思想将儿子送进了戒网瘾学校。可惜的是，萧大海并不知道他寄予厚望的戒网瘾学校对网瘾的治疗方法是不人道的。毫无专业性可言的暴力惩治不仅令萧寒漪的心理层面受尽屈辱，更在他的生理层面上留下了不可治愈的伤。萧寒漪的网瘾被戒除了。他长大了，可以在改装车店里成为技术最好的师傅。父亲似乎得到了他期待的“儿子成才”，可他的手段显然不是一个合格的父亲所应该采取的。





当萧大海想要用余生来修复父子关系的时候，我们跟随他从儿子的现在重新审视了儿子的过去。儿子为什么会和父亲零交流？其实根源在于赛车手梦碎。原来萧寒漪在叛逆期的时候不仅有同龄人常见的网瘾，更有同龄人里不常见的赛车天赋。而且赛车不仅是他的天赋，更是他的梦想。父亲的一个决定，间接断送了他成为职业赛车手的机会。这个矛盾正是现实中诸多父子关系的真实写照。儿子不是没有优点，也不是没有成才的动力，只是父亲忙于事业而未能发现儿子的优点，未能利用好成才的动力。





如此看来，儿子成才可能需要的是机会和引导，而父亲成才则需要的是眼界和智商。相比之下，父亲成才的难度可就要大多了。儿子经历的是从叛逆到成熟，而父亲也需要经历从新晋模式到熟练模式的成长。这个过程有亲情的温暖，自然就有相爱相杀的痛苦。父亲要做的觉悟，可不能只停留在狠下心将儿子丢给不靠谱的教（cheng）育（jie）机构哦。