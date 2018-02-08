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编辑 | 删除 《一路繁花相送》：17级台风都吹不倒的执

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        囤儿接触过很多初创的影视公司，第一部戏往往做得都特别艰难。其中不少更是因为第一部戏便难产而直接黄掉啦。将于2018年2月7日在东方卫视、江苏卫视首轮播出的《一路繁花相送》是领骥影视出品的第一部电视剧。虽然经历了很多困难，但在总出品人夏梅的带领下，这部戏仍然准时准点、保质保量地出现在了观众的面前。戏里戏外，“执着”都是其最突出的标签。



        据说该剧在拍摄时“邂逅”了百年难遇的17级台风——莫兰蒂，导致搭建好的外景被夷为平地。这已经可以用“天灾”来形容了。顽强的繁花剧组不得不多耗时20来天重搭了所有布景才进行重拍。这是戏外的执着，是领骥对作品品质的执着。与之相应的，是戏内的执着，是十年奋斗后对找回初恋、履行约定的执着。女主人公辛辰（江疏影 饰）对男主人公路非（钟汉良 饰）的误会，正如那能摧毁一切的17级台风，可以将两人的前情埋葬。可是路非不会停留在对前情的挖掘上，他用自己的行动构建着一栋栋新的回忆城堡，用自己的执着重新燃起辛辰爱的勇气。

        本剧的同名原著小说虽然是一部网络文学，但是和那种连载起来没完没了的网文不同，作者青衫落拓“清水文”风格的文字能够让人一口气读完而不产生审美疲劳。“寻回初恋”的主题为包括夏梅在内的很多读者带来了“一股难以言表的悸动”。虽然“清水文”类IP改编目前尚未有太多成功的先例，作为领骥的第一部作品，曾操盘过《我的特种兵》、《民兵葛二蛋》、《十送红军》等多部知名作品的夏梅执着地遵循了自己的内心。《一路繁花相送》不仅在忠于原著的基础上进行了更深层次的改编，更是找到了钟汉良、江疏影、炎亚纶、李晟、李铭顺等气质与原著超级贴切的演员。

        什么样的爱能执着如此？剧中给了一个答案：“一眼定终身”。路非在剧中的身份是一名国际知名导演。这很好地暗示了这种执着。很多影迷、歌迷、球迷都会有相关的体验。他们之所以迷上电影、听歌、打球，往往是因为在某个年龄看了某部电影、某个MV、某场比赛一眼，然后就开启了一生执着。剧中的路非对辛辰，其实也是这样。这种爱情往往最为纯美。剧组也是投资近两亿，在选取场景、布置场景、打造人物造型等方面用令人耳目一新的精致，来匹配这段发生在“微雨岛”上的纯爱。

        这两年中国经济起起伏伏，生活压力也越来越大。不少现代人把事业上的焦虑带进了家庭，给爱人造成了一定程度的伤害。《一路繁花相送》的戏中戏，正是一种用事业来弥补情感伤害的暖心治愈。也许我们不能用同样的方法，但我们应该能从中得到感悟，提炼属于自己的执着。

一路繁花相送 Yi Lu Fan Hua Xiang Song(2016)

8 .0

一路繁花相送(2016)

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