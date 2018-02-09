文/满囤儿



中国改革开放后经济文化大飞跃的经验告诉我们，僵化的固守思想很误国。比如《西游记女儿国》里梁咏琪演的国师，就是一个责任心爆棚的家伙。她对先祖女王遗训的遵守，简直像是公司里刻板一根筋的员工；她对现任国王（赵丽颖饰）的爱护，也更像一个对孩子过度保护的妈妈。其实在囤儿看来，片中所展现出的女儿国可谓资源丰富。如果国师的脑筋不那么僵化固守的话，搞搞旅游开发什么哒，那肯定是富得年年都要给国民大分红呀！

首先，女儿国的景色美到足以刷爆朋友圈好几天。据说本片有很多镜头都是实景拍摄。囤儿就纳闷了，难道现在国内还能找到片中俯瞰的绿植覆盖率接近100%的山？即便是囤儿朋友圈里那些每年都出国溜一圈的人，所晒出的精选美景图也比不上本片女儿国附近的山川壮丽呀。如果国师开发女儿国的旅游产业的话，那囤儿强烈建议她和大疆战略合作。因为但凡来这里旅游的人，肯定舍得再多花一笔钱或买或租地搞个无人机拍几张航拍呀。

其次，女儿国有自己的文明体系和文化氛围。《西游记》小说原著里每一个国家都有历史上、地域上的文明做参考。女儿国虽是虚构，但也有所谓的原型。本系列的改编思路却是以魔幻神秘为原则，于是并没有给女儿国套一个已有文明，而是借鉴已有文明后设计了完整的、鲜明的自有文明。这很像游戏设计整体的世界观。片中女儿国的建筑、服装、道具，都有独特的美学。这对于很多游客而言，都是相当有吸引力哒。如果能穿上片中女儿国的服装照几张相，那肯定能满足不少人的爱美心理。



最后，女儿国有太多能为自己代言的人了。国师如果开发旅游，最头疼的肯定是为女儿国选一个代言人了。现任国王虽然娇小可爱，但同时也充满单纯的傻气。只见了一面就被唐僧（冯绍峰饰）给拐跑了初恋，也难怪国师会头疼。手下大将们虽然能与唐僧的三个徒儿斗上一斗，但性格也太过于强烈，讨一部分人喜的同时也有可能讨另一部分人嫌。反倒是国师自己，高高的个子、精致的容颜、冷酷的表情、坚定的信仰，活脱脱一高颜值版本的董明珠哇。

其实，能为女儿国代言的何止国师一人。本片也不知道从哪里打包来这么多靓丽妹子。估计即便是当下最大的网红梦工厂、明星训练营，也不具备如此之规模。银幕上猪八戒（小沈阳饰）偷窥群女河中洗澡时，囤儿都闻到影厅里有鼻血的气味啦。那些英姿飒爽的女兵们虽然用面罩半遮了脸，但是清一色又长又白又细又直的小腿，怎能不吸引直男的注视呢？天啊。如果女儿国有组织、系统地开直播的话，完全可以霸占任何一个直播平台啊！



只要女儿国不要动不动就遭遇片中的海啸袭击，国师完全有能力把这里开发成世界第一的旅游胜地嘛。到时候全世界最性感的男人们怕是都要来了，还愁解不开“情为何物”这道谜？