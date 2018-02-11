文/满囤儿



我们形容舞台表演的时候，经常会提到“台上十分钟，台下十年功”。其实何止表演如此，很多技艺相关的艺术创造都是时间的累积。在囤儿看来，导演这项工作也是个功力厚积薄发的产物。最近热播的电视剧《和平饭店》总计39集，要播差不多三个星期，但剧中的故事时间却只经历了仅仅10天时间。这对节奏把握来说是个极大的挑战，若不是李骏导演拥有20年影视拍摄经验，怕真是很难实现呀。如果用一个词来总结《和平饭店》所体现出的李骏导演的个人标签的话，正可谓“高大强”——高智商、大话题、强情节。

其实“高大强”一直以来都是李骏导演作品的特质。前年的犯罪动作悬疑片《惊天大逆转》就曾有过一次集中的体现，片中时间和真实时间的交织被李骏玩得非常巧妙，营造出不输

银河映像的紧张感。《和平饭店》他又把剧中时间和真实时间进行了更高级别的交织，并附加了人物身份的多重设定、人物关系的多重交织、高智商间的斗智斗勇、个性观念间的激烈对撞。一个个突发事件、偶然事件、巧合事件，把完全不相关的人紧紧地拴在一起。命运的走向充满了不可控，以至于能够令观众忘却真实时间的流逝。

《和平饭店》的前几集主打情节快速进入。陈佳影（陈数饰）和王大顶（雷佳音饰）只是亮了个造型，就因为误会日本便衣和警察要抓自己而被卷在了一起。两人被迫一起走进和平饭店时，正好是第一集的第15分钟，也就是第一集的三分之一。这与好莱坞类型片的时间点划分规则完全吻合。可见，李骏把每一集的情节点铺排，都有意地贴了类型片的节奏感。两人进入和平饭店后，面对日本便衣和警察的搜查，李骏开始用两个角色对同一局势的不同反应来塑造两个人的格格不入。

陈佳影是个学以致用的高智商女性。虽然此时我们不知道她的身份，但已经从她对局势的分析看出她拥有《最强大脑》全国十强级别的逻辑推理能力。现代社会对高智商女性有偏见，往往是因为这群人对高智商不能学以致用。李骏则一直偏爱展现高智商女性对智商的使用。王大顶很早就让观众得知了“土匪”的身份，但他依然积极地用他自成一派的“智慧”一会儿帮助陈佳影，一会儿拖累陈佳影。他成了故事走向的X因素，更因快意的口舌，在紧张的氛围里无意地制造了许多幽默。

本剧场景重复度较高，九成的戏份都在和平饭店内部。可是李骏的年代审美很细致。和平饭店的不同区域用细节便可区分。况且和平饭店是那个年代里走在世界审美尖端的地方，处处体现的是年代化的高档、雅致。再加上剧情非常密集、人物命运非常跌宕，囤儿感觉就算是一口气看上十几集也不会产生视觉疲劳。



看到十集左右，李骏让演员开始发力，命运的跌宕已经开始影响角色的情绪，雷佳音和陈数的爆发力看得令人心惊。看到二十集左右，李骏又让我们明白什么叫“没有永远的敌人”。人物关系中的敌我属性都能转变，也真是没谁了。还真是期待剧集结尾，李骏要抖出怎样的智商包袱，引出怎样的话题爆款，推出怎样的情节炸点来呢~~~