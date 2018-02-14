文/满囤儿



囤儿发现最近搜狐视频时不常就上一些打破常规的“不正经”网剧。之前有工夫小戏的《我叫黄国盛》，现在又出现一个雄孩子传媒出品的《继承者计划》。这部网剧其实很多环节都特别传统，可偏偏用了一个“常年游荡在东北大街上的小混混”作为男主人公，一举破掉了所有的“正经”。东北人真是这个世界上的一朵奇葩。任何已有的类型创作，只要融进一个东北主人公，立刻变得喜剧起来。如果你想一本正经地看《继承者计划》，那就大错特错咯。

《继承者计划》的内核是喜剧，无论它的悬疑元素、动作元素做得有多好，它的内核都应该是喜剧，而且是一种充满编导个人恶搞的喜剧。本剧的国外环境做得极其到位，无论是街道、房屋、道具，还是行人群演统统都没有伪装感。可以说，即便是那些偶像剧、行业剧，都达不到本剧的认真程度。本剧的卧底查案情节和家族争斗情节的设计也很认真，警匪间、二代间的斗智斗勇还是相当严谨滴。而这种背景环境和剧情设计上的认真，正好与主人公的东北油滑形成鲜明的反差，笑果十足。

这种手段金庸早就在《鹿鼎记》里用过，《继承者计划》不仅学得好还发扬光大了。本剧男一号李金水/金基继（王彦霖饰）的脱线式表演很有香港无厘头的效果，同时又和无厘头有很大的区别。无厘头是大家一起脱线，而本剧则是只让金基继和朴卜烷（杨皓宇饰）两个人脱线。把脱线的角色放进一本正经的环境里，是本剧从无厘头喜剧引出的新喜剧手段。当然了，也正因如此本剧贡献了足以放进2018年终盘点的一对CP——水瓢CP。尤其是这个囧大叔朴卜烷，时不时让囤儿误以为他是葛大爷诶。



本剧特别正经的地方还有爱情线。不仅女主角具善熙（李欣燃饰）有着一份傻白甜的单纯美，而且她和李金水/金基继之间的爱情还特别纯爱。要知道本片可是带有重口味笑点哒，男主人公和张斗娜（慈婉彤饰）、汝珍（马赛饰）等其他女性角色间都发生过肢体间距为负的偶然性接触。尤其是张斗娜强行坐在他身上开车的片段，简直无法更劲爆了。可无论在其他女角那里开了怎么不正经的桃花，李金水/金基继和具善熙间的爱情始终都是那么专一、纯净。

据说本剧主创提炼了一个主旨，竟然是“怂者无敌，夯出奇迹”。囤儿还是第一次在一部影视作品的官方主旨里看到这么自带丧气的词汇。看来编剧兼导演刘闯的确在创作的时候动了很多“不正经”的脑筋。囤儿每次看到结尾的“下集预告”时，都会觉得这预告的画面好飞呀，按这一集的走向咋就能引出这种下一集呢？于是当囤儿真的看到下一集时，便不得不拍手称妙，连叹“想不到”了。嗯，不正经挺好，让我们的娱乐生活充满变数哈。