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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《谈判官》：我喜欢你，只与你有关

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

囤儿觉得近几年杨幂主演的职场剧，有一项特质和日本的体育动漫相似。日本的体育动漫常常以体育项目为媒介来展现热血青春，而杨幂的职场剧也常常以职业为媒介来展现浪漫爱情，不是只简单的讲一段爱情故事，还要给你展现爱情里面的某一种态度。《亲爱的翻译官》的时候立下主题是“直截了当适用于翻译，更适用于爱情”让这一特质成型，《谈判官》则是再接再厉，把这一特质发挥到了极致。“谈判，亦是谈心”，即便剧中展现了许多典型的商务谈判案例，可本剧最大的看点，囤儿觉得还是落在男女主人公的爱情上。

当年读《三体》，那句“我消灭你，与你无关”曾让囤儿难受了好几天。因为这句话虽然充满了悲情色彩，但是书中的故事在反复验证着这句话的无可辩驳。《谈判官》对爱情的提炼，囤儿将其总结为：“我喜欢你，只与你有关”。而不断更新的剧集也正好在反复验证着这句话。果然，冰冷的科技宿命的确令人伤感，而浪漫的爱情却永远能温暖我们的心。无论是小奶狗还是哈士奇，只要是认准后的忠与爱，都是杀伤力无穷尽哈。

囤儿觉得《谈判官》最巧妙的一个设计，在于前两集里男女主人公都只在结尾偶然相见。这打破了很多偶像剧的节奏。偶像剧喜欢让主人公很快就相遇，相遇就一见钟情，显得特别急。本剧前两集里，

童薇杨幂饰）和谢晓飞（黄子韬饰）的线是分开讲述的。两集时间，充分描绘出了两个人的身份和性格。且每一集都以两人的偶遇为落点，一而再地强调出命运感。于是，当谢晓飞感到自己被童薇吸引了，一点儿也不突兀。观众自己就能分析出谢晓飞喜欢上了童薇的哪一点。

很显然，谢晓飞喜欢童薇，只与童薇自己有关。剧中交待得很明显，以谢晓飞的个人魅力和家族背景，他的绯闻对象基本上都是明星、模特级别哒。如果只是单纯找女友，谢晓飞的选择范围会相当广阔，用任何眼光去挑，都不至于出现高不可攀的尴尬。可他的个性就是不会用其他标准去挑东西。无论是他的梦想、事业还是他的爱情，他都不愿参考别人的意见。他喜欢上童薇，纯粹是因为童薇懂他，没有任何外界的干预因素。

同样的，童薇喜欢谢晓飞，也只与谢晓飞有关。剧集一直在深化童薇作为谈判专家的职业性。她的业务能力之所以这么强，正是因为她在职场里很好地运用了情感保护。她用最实效的专业技能来要求自己及自己的同事、手下。她用最专业的标准来预判其他人的价值。可谢晓飞不按常理打出的牌，却破掉了她的专业防护罩。她不能用判定秦天宇（郭品超饰）的那套常规操作来应对谢晓飞。面对谢晓飞独一份的心意，她也必须且愿意拿出独一份的心意来。于是，喜欢你，只与你有关。

谈判官(2017)

8 .0

谈判官(2017)

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