文/满囤儿



当年囤儿看《唐人街探案》的时候，发现陈思诚在片尾留了一个指向性非常明确的彩蛋。这让囤儿觉得非常惊讶。因为《唐人街探案》毕竟是一部原创作品，并没有已系列化的原著打底，陈思诚就那么有信心观众会想看续集？再者该片是喜剧片+探案片的创新类型，观众喜欢不喜欢谁都没有底。最后一点，彩蛋指向那么明确，万一没人给你投那么多的钱供你去纽约，岂不是搬石头砸自己的脚了？可是当2018年的大年初一过去，当《唐人街探案2》在春节档再次口碑票房双丰收，陈思诚把那个极具风险的承诺完美兑现了。

有了第一部的反馈，陈思诚显然坚定了《唐人街探案》系列的基础风格，那就是喜剧+探案。而且他是把喜剧片的喜剧手法和探案片的悬疑手法直接进行了融合，而不是在探案的过程中夹杂笑料，或者在喜剧的打闹中夹杂案件。在寻求喜剧和探案两大元素的平衡上，本片显然比前作成熟多了。抛开喜剧元素，本剧的探案剧情无论是复杂度还是严谨度，都在国产电影里数一数二。尤其是片尾的反转，又一次和前作一样挑战了对与错的评判标准。

而在

探案的过程中，本片的喜剧程度可以用“爆笑”来形容。前作时唐仁（王宝强饰）的口音还让人一惊，本作的时候因为有了提前准备，不仅能够很好地接受，甚至有了老熟人再相见的感觉。肖央呆呆傻傻的感觉也为影片的喜剧元素填色不少。一个嚣张的唐仁带着一个帅货和一个呆货在纽约东躲西藏，的确能惹出太多太多搞笑的场面了。比如他们在大街上的裸奔、他们抢匪徒风衣、他们在酒吧里遭遇哈雷骑士的邀舞、莫老师（元华饰）对刘昊然颜值的垂涎、他们驾马车躲避追逐等等场面，都令囤儿身边的观众笑得合不拢嘴。

囤儿本来以为“名侦探大赛”是本片的故事核，没想到被彻底“骗”了。名侦探大赛在片中的作用更主要地是多拉来一些视觉上很劲爆的特型演员。可以说这群侦探在造型上的“惊艳”，并不逊色于《马戏之王》里的巴纳姆马戏团。不过本片还是顺从了观众最喜欢的“颜值决定论”，参加大赛的选手那么多，颜值越高分配到的戏份和台词也越多。尚语贤和妻夫木聪就非常体贴地分别满足了一下男性观众和女性观众的养眼需求。

《唐人街探案》这个原创IP进一步系列化已成定局。既然第一部对第二部的诺言都已实现，那么第二部对第三部的诺言想必也不会让大家等太久。既然陈思诚这么会玩，囤儿突然有了个很奇妙的构想，囤儿觉得他再积累三五年后，应该尝试去导一届春晚。毕竟本片里刘昊然分析案件的时候，陈思诚用了很多抽离后与大量CG特效互动的画面，效果都特别赞。这说明他具备很强的现代化舞美创作潜力哈。