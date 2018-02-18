文/满囤儿





相信每个看过《红海行动》的人都会像囤儿一样感慨，有了强大祖国的支援，国产战争片终于可以和好莱坞掰手腕了。况且本片还不仅仅是打得猛，片中的每个人物都相当饱满，情绪逻辑也清晰浓烈。也就是说，这次我们不仅武戏好看，文戏也过硬。尤其是海清饰演的记者夏楠，从一个普通人的视角，挖掘了国家行为的人性意义。她是文戏担当、演技担当、颜值担当、泪点担当、勇气担当。最硬的《红海行动》带出最飒的海清，才真的是了不起。





囤儿一直觉得海清是一个很有责任心的演员。就是说她每演一个角色都会弄清楚这个角色演出来的社会意义，她演戏是为观众负责而不仅仅是对得起片酬。以前她演都市剧，就会展现都市女性在生活、工作、家庭中所应具备的优秀品质。她用精准的表演引导观众去思考，如何才算是一个负责任的都市女性。这次她演一个记者，职业上显得小众了许多，可她依然研究透了夏楠的内心，把她的记者责任演得十分到位。





记者的责任就是对报道真相的执着。这可能会带来很多难以想象的危险，比如本片中的情形就是个极端。夏楠在如此极端危险的情况下依然保有记者的坚持，正体现了记者这个职业的价值。海清的眼神，一上来就让我们看出她执着的背后应该是有巨大的精神动力支撑，就像蛟龙小队背后有国家责任的支撑一样。电影演到快一半时夏楠果然道出了她的故事。此时观众不会简单地同情她的故事，而是完成了与角色内心的沟通。先用表演立人物，再用剧情揭秘人物动机，这才是扎实、走心的文戏。





林超贤之所以能成为被选中的人来花费如此巨资拍《红海行动》，正是因为他能把文戏和武戏很好地相辅相成。夏楠提供的文戏线索很快就和蛟龙小队的武戏线索紧密地缠绕在一起。海清作为一个军事行动里的X因素，承载着很大的情绪任务。战争的残酷体现在军人身上是一种冲击，体现在普通人身上是另一种冲击。尤其是得知自己的助理已被恐怖分子处决时的惊恐、悔恨交织下的痛苦，看得囤儿好心疼。海清也真不含糊，在随后的解救人质行动中全程参与，完全颠覆了观众心中都市女性的“干净”，变成了和蛟龙小队们一样的“脏人”。可囤儿就是觉得浑身又是土又是伤的海清，比以往都更加绽放呢。





说白了，《红海行动》是国家所需要的。看过春晚后，我们都看出了国家需求上的强烈，而《红海行动》正好强烈地填补了这份需求。蛟龙小队的英勇和善战是国家需要的，而夏楠这份普通人的执着和坚强也是国家需要的。海军救人，不仅仅因为这个人是中国公民，更因为国家的强大繁荣需要每一个中国人的责任心。夏楠对报道真相的执着，和海清对表演的执着，都是我们应该学以律己哒。