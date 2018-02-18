文/满囤儿





年前看《最强大脑》的时候，看到陈思诚带着肖央一起来做嘉宾。虽然囤儿知道他们是来宣传《唐人街探案2》的，但当时没搞清楚陈思诚为什么要带着肖央——既不是带别的演员，也不是自己单独去，其中必有用意！如今看了电影才发现，原来肖央这次演的角色宋义，对唐探IP的系列化有着至关重要的作用。可以说，他是唐探系列正式架构世界观的最后一块拼图。有了这个角色，唐探系列势必要大刀阔斧地拓展自己的疆土啦。





其实肖央参演了前作，演了一个坤泰警司。这个角色虽然提供了一些喜剧上的笑点，但在剧情上的功能并不算特别吃重。在陈思诚打算将唐探发展成一个系列时，他可能重新考量了肖央作为演员的价值。于是，在对于这个系列能否成型有决定意义的第二部里，肖央被委以重任，饰演了新角色宋义。肖央是先做导演后做演员的，其创作经验有助于理解&发挥宋义的剧作功能。同时，肖央近几年的银幕表演也积累了一定的口碑和人气。他对整个唐探系列化的弥补，是很明显的。





《唐人街探案》作为原创IP能够一炮打响，主要得益于几个创新。比如让帅气却天真的刘昊然和嚣张却油滑的王宝强组成了一个格格不入的CP。又比如喜剧和探案两种不同类型元素的融合。可是这些创新都并不具备持久性。所谓事不过三，一开始让人感到新鲜的东西到了第三部往往就会引发审美疲劳。因此肖央的加入，很好地为新鲜元素托了个底。刘昊然和王宝强的CP不接地气？好，肖央的加入正好让主角三人组接了地气。《情圣》的成功证明了肖央的表演风格（尤其是喜剧）是能够让观众有消费冲动哒。肖央的喜剧恶搞的程度没那么狠，却很有亲和力，让观众觉得像身边出糗的哥们儿。他的加入能够很好地缓解唐探CP的针尖麦芒感。接地气的角色组合，才是系列的长久生命力之一嘛。





为了实现系列化，唐探必须有自己的世界观。于是本集引入了“世界名侦探排名”这个概念。别看本集这个概念只是个引子，引出了很多角色而没有实质性地参与到案件中去，其实这个概念的出现使得系列有了可以区别福尔摩斯、柯南等系列的世界观。而本集里和这个概念关系最密切的角色，正是宋义。肖央自己导演的作品里有着强烈的社会审视，因此他很清楚宋义这个角色在排名中的位置所具备的特殊性。宋义的行为、心境是要折射社会问题哒！





肖央很好地利用了眼神和动作来传递信息。当我们在镜头里看得到他时，会放松；看不到他时，反而会紧张。这就是一个角色有形和无形的存在感。看过肖央在本片中的表现，你们应该能理解为什么冯小刚在别人导演的戏里纯做演员也照样能出彩了吧。等着吧，唐探系列第三部上映的时候，肖央这块拼图肯定要直接杀入案件中咯。把真诚倾囊而出地献给角色，肖央的演员之道一定会和他的导演之道一样宽阔。