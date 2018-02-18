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编辑 | 删除 《祖宗十九代》竟然守住了群星贺岁喜剧的独

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        囤儿记得以前每逢过年，总要有热闹的群星贺岁片看。尤其是香港那边的群星无厘头贺岁，几乎成为了仅次于看春晚的娱乐仪式。可是这两年随着魔幻大片、动作大片在电脑特效技术的加持下突飞猛进，贺岁档里的群星喜剧片越来越少了。今年呢？群星贺岁片竟然只剩下了郭德纲导演的《祖宗十九代》这一棵独苗啦。虽然囤儿有时候跟不上郭老板的脑洞，但不能不承认，拉来33位明星的本片在热闹程度和欢乐程度上，很好地延续了群星贺岁喜剧的优良传统呢。

        说到这33个明星，可能很多人又要质疑是不是拼盘电影。但是看完片子就会发现，其实每个人的出现都恰到好处，从女神到黑社会大佬，从书生到侠客，从儒医再到上古神仙，不同时空间的不同人物设定，主线人物和副线角色，选角上基本都是量身定制（某些笑点还得结合该明星的现实事迹来体会）而非强行凑数。井柏然、林志玲等帅哥美女的加盟，王宝强、大鹏、吴君如、于谦等喜剧大咖的助阵，更多的是为了制造笑果而设定的。


        再说到贺岁，过年无非就是热闹、喜庆和欢笑。热闹自然不必说，这么多明星大咖还不够热闹么？至于喜庆和欢笑，抖包袱可是郭德纲最拿手啦。片子笑点多不说，节奏还很赞。自带笑点的男主角岳岳一出场，闹剧就停不下来啦。本来小岳岳的造型是前所未有的绅士范儿，可如此衣冠整齐的小岳岳竟瞬间被热情的粉丝无视并引发踩踏事件，也真真是“本性难移”哈。郭老板的绝技是连击伤害，于是生理受创的小岳岳立即遭遇老板、女神对颜值的连番吐槽杀伤，甚至连路人贾玲都来补刀，看完都要默默地为小岳岳的心理受创心疼呀。看过今年所有贺岁片后，囤儿认为本片的开篇无疑是最接地气的。

        紧接着，为了修正自己颜值对事业和爱情的拖累，小岳岳开始了一段责任重大的穿越之旅。他试图通过改变祖宗的婚姻来改变自己的颜值基因。这个想象力，还真是蛮新鲜的诶！众多明星粉墨登场，不仅继续生理心理双重折磨小岳岳，更通过一个个不同的爱情故事，道出颜值在爱情、人生面前的渺小。小岳岳“智破”俄罗斯轮盘赌，萌泰迪“治愈”杜淳的恐高症，郭麒麟“开挂”大战明朝冷锋，秀波叔“独宠”娇妻虐起狗来不含糊，个顶个颠覆形象只求一笑。就连咱女蜗娘娘也是身披CG缎带，就算长了个吴君如的脸，依然仙气十足哇。


        就算故事看似结束，贺岁的欢闹也不会结束。观众会越看越疑惑一个问题：小贝的姥爷辈都很帅，难道就没有一个漂亮的姥姥辈吗？好！今年最能把你气吐血的彩蛋，就在本片片尾，从生物学、生理学、基因学上严谨地给了你一个“标准答案”。颜值与才华其实并不冲突，尤其是在调配好33位明星的颜值和才华后，《祖宗十九代》给出了集热闹、好玩、社会思考于一身的贺岁喜剧。即便是四代同堂的一家人进场，也能各取所需哈。

祖宗十九代 The Face Of My Gene(2018)

5 .7 / 7 .4

祖宗十九代(2018)

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喜剧片
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