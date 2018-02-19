文/满囤儿



很显然，《捉妖记2》是今年贺岁档绝大多数人的观影首选，甚至是合家欢的唯一选择。不过在大家首选之后，网上九成的好评里依然夹杂了一成的失望。这些人抱怨第二部的故事并没有“新意”。其实，囤儿觉得他们并没有看懂《捉妖记2》的诉求。《捉妖记2》的重点不在“事”，而在“情”。看不懂这一点的人，显然会更倾向于看简单粗暴的刺激片咯。咱们不理他们，咱们来聊聊井宝。因为作为演员，井柏然不仅懂导演的初衷，而且用表演推动着他的初衷。对，他演出了《捉妖记2》想要讲的那个“情”字。

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捉妖记》上映的时候，给观众展现出了一个既不依赖于西方魔幻也不依赖于东方神话的原创世界，并且其人妖两界的世界观特别完备、明确、严谨，堪比《阿凡达》的潘多拉星。这个世界有多新奇呢？井柏然作为一个男人都能怀孕生宝宝！是的，第一部《捉妖记》的诉求在“奇”。井柏然要演的，是胡巴的“生理妈妈”。然而作为系列电影，你可以奇却不可以无理。因此第二部的时候，一定要把各种奇的东西进行落地。于是，井柏然在《捉妖记2》里要演的，是胡巴的“心理爸爸”。从生理妈妈到心理爸爸，是宋天荫的人物成长，也是井柏然演技的成长。



生理妈妈是父母与孩子之间情感的第一步。井柏然当时把生理妈妈的兴奋、紧张、焦虑都呈现在了他标致的男人脸上。为了斩断这段错乱，天荫最后选择了放手，并希望胡巴能够在和妖的生活中野蛮生长。显然，这虽然合理，却不合情。《捉妖记2》让我们看到，错乱可以拨正而无需斩断。天荫强行做生理妈妈的确不妥，只有他转型成心理爸爸才是合情合理的解决方案。井柏然在本集里的演出，已经带出了天荫成长后的果敢、担当、关爱、保护欲。孩子需要心理爸爸，是因为孩子在成长的过程中不可以缺少尊重。井柏然很好地把握并演出了天荫的角色转变，就点出了影片的“情”，很能引发观众共鸣。



演员演戏，果然不能只了解剧本所设计的事，而要能深入体会其中的情。很多演员不能兼顾，也就难以兼顾商业娱乐与文艺探讨这两大诉求。作为一个经常被IP青睐的高颜值小生，井柏然显然很会做“事”。《捉妖记》的“奇”和《微微一笑很倾城》的“苏”，井柏然抓住机会就能搞定。同时井柏然又很会做“情”。他演的角色跨度很大，不仅有《捉妖记2》这种系列内的角色功能转变，更有《盗墓笔记》里的别样气场。而他对情的拿捏，还让他有了更多机会去出演文艺片。据说他在2018年的几部新作品，都是颇有文艺气质，要来走心哒。



经历过《捉妖记》第一部的匆匆上阵、第二部的从容不迫，井柏然和捉妖IP达成了宿命级的牵绊。井柏然懂捉妖IP的诉求，导演许诚毅也很懂井柏然的天赋与努力。从《捉妖记2》的伏笔可以看出，下一部的重点终于要顺应观众的期盼落在“事”上了——胡巴小妖王的身份要展开啦。而作为中国最火原创IP形象的老爸，井宝这几年的每一个新历练也都势必会被广为关注。胡巴爹，干巴爹！