文/满囤儿



每个民族在每个历史时期里，都需要有他们的国民文化偶像。以前电影不普及的时候，大陆的老百姓曾经把演小品的赵本山宠成国民小品王；后来电影市场商业化后，也曾把冯小刚捧成了国民贺岁喜剧之王。随着时代的进一步发展，执着于弥补遗憾的冯小刚也渐渐卸下了国民导演的担子。那么在新一代导演中又有谁有潜力、有能力、有意愿扛起国民导演这面旗帜呢？囤儿以为，今年贺岁档刚刚完成了《唐人街探案》系列化的陈思诚，是如今最最有机会的一位候选。

所谓国民导演，不一定是艺术造诣最高的，却一定得是最能体察观众所需的。囤儿并不觉得陈思诚目前的导演艺术水准能够与

侯孝贤、许鞍华、贾樟柯等人相提并论，但是陈思诚却是目前最最懂观众需求的华人导演，甚至没有之一。他只导演了三部电影：第一部《北京爱情故事》满足了观众对都市爱情的需求，拿下4.06亿票房；第二部《唐人街探案》满足了观众对悬疑推理的需求，拿下8.24亿票房；第三部《唐人街探案2》满足了观众对热闹喜庆的需求，不到4天票房就超过了10亿，预估最终票房更是被专家一而再地往上调。由此可见，他的电影不断地满足观众需求，那观众也势必会不断地对他的新片产生需求期待。



陈思诚是极为聪明的。我们可以看出因为档期的改变，他相应地改变了唐探续集的配方。一般的原创IP一炮而红后，大多数创作者都会保守地选择自我复制，比如同档期的另外一部续集。可是走阴历的春节档和走阳历的贺岁档在观众的需求上还是有细微差别的。把握不住这个差别，系列化只能复制而无法发展。运气不好的话，更会遭遇不进则退的尴尬。

贺岁档观影人群精英居多，多为同事组团或情侣组团，因此《唐人街探案》的案件和推理很是烧脑，且有不少惊悚镜头，以及对社会敏感话题的触及。这些元素放在贺岁档还合适吗？No！贺岁档观影人群更大众、更广泛，多为家庭团、亲戚团、同学团，因此《唐人街探案2》的案件和推理更为简单明了，回避了惊悚镜头和敏感话题，强化了如街头裸奔啊、侦探大会啊、女装潜入啊这种热闹搞笑的场景。喜剧也好、动作也好、推理也好，陈思诚没有让它们成为影片类型的枷锁，而是灵活地用他们为人民服务。你们说，这不是国民导演的必要条件么？

况且人陈思诚不仅懂观众需求，还有过硬的编导功力。他用“名侦探排名”这个概念，为唐探IP的系列化搭建了一个独特的世界观。有了这个根基，他完全有机会实现打造中国的福尔摩斯的野心。本片还能看得出陈思诚在境外拍摄和特效辅助这两方面的强执行力，已经达到了好莱坞主流导演的级别。嗯，囤儿希望他在进军好莱坞前多为内地观众拍几部哈。毕竟，咱们老百姓真的很需要一位能扛旗、肯扛旗的国民导演呀！