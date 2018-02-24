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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 一句戏鲜肉，一句怼中年，以勇求胜的范湉湉火力全开

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

一般来说，客串容易出彩，却并不一定能帮助自己扩大知名度。可是有些人很例外，他们虽然是客串，却能因为常常出彩而勾起观众去百度百科上查他/她的冲动。比如最近热映的《唐人街探案2》里那个在唐人街职业中介所的老板娘。这个女人前一秒还满脸桃花地调戏鲜嫩的刘昊然，后一秒就立刻一脸嫌弃地diss油腻的王宝强，简直是神还原了这个看脸的时代。虽然她坐在隔断里边，但她的气场简直是要以一人之力罩唐人全街。你是不是很想去查一查这位客串姐姐的背景呀？

囤儿知道这位姐姐叫

范湉湉也是基于这种冲动。2015年的《从天而降》让囤儿对她的外形有了一个视觉印象，2016年的《天亮之前》和《最萌身高差》让囤儿意识到她是一个喜剧演员，2017年的《有完没完》让囤儿发现她的演技很有爆发力和侵略性，2018年的《唐人街探案2》让囤儿感到应该给她的喜剧表演风格做个新的定义。是的，经过这几年的摸索和实践，范湉湉不仅让大家认识了她，更记住了她独特的喜剧风格。囤儿想找找她这种喜剧风格的来源，于是便去看了看她另一个活跃的舞台——《奇葩说》。

范湉湉早在自己16岁的时候就曾在上海有线音乐台《乐乐音乐乐团》节目做了两年主持人，再加上后来近十年的职场打拼，使得她不仅有口才上的凌厉，更有阅历上的丰富。她对社会上的各种现象都有独特甚至毒辣的见解。《奇葩说》本就是一个可以畅所欲言的网综，正好对位范湉湉这种犀利的风格。每次她发言的时候，囤儿都怀疑自己是不是调快了播放速度。她连珠炮的发言常常针对对方的立场或例证，实事求是地往死里怼。囤儿印象最深的是她反对在职场上力挽狂澜，可谓是霸气外露，砸得鸡汤没碗盛。

囤儿总结范湉湉的这股气场叫“以勇求胜”。她从来不掩饰自己对胜利的渴望。她说她“太想当演员了”，于是即便是在职场上已经做到了市场总监，依然要重返演艺圈。哪怕她并不符合现在内地影视行业的傻白甜小花潮，她也没有丝毫的抱怨。因为她要求胜，没有克服困难、打败对手的艰辛，怎么能叫“胜”呢？

而范湉湉求胜的手段，就是一个“勇”字。《奇葩说》上勇于发表颠覆性言论，甚至自己都说自己的话不适合让90后孩子的家长们听到。演电影或电视剧也勇于表现自己的魅力，勇于把自己的表演风格嫁接到作品之中。不久，我们还要看到她参演的电影《闺蜜2》、电视剧《脱身》，以及其它众多综艺节目。既然鲜肉小花们能用颜值霸屏，那么咱以勇求胜的范湉湉就能用演技和气场霸屏。这是人生的逆转，这是为梦想打call。

唐人街探案2 Detective Chinatown 2(2018)

7 .2 / 7 .4

唐人街探案2(2018)

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