文/满囤儿



闺蜜有可能是人类文明社会里最具争议的一种人物关系了。有时，具体到某个人对闺蜜的态度也会在不同时间段里呈现不同角度的偏移。2014年的电影《闺蜜》让我们看到了闺蜜间的相爱相杀，在视觉上很是直观。时隔四年，续集《闺蜜2》高调登场，出人意料的是，续集不再聚焦闺蜜的相爱相杀，而是用喜剧的方式展开了一场大疯大浪的异国冒险。不过，在这啼笑皆非的“脱线之旅”中，囤儿看到了闺蜜之于闺蜜的存在意义。这也许正是本片最大的话题吧。

在男人看来，闺蜜经常充当拖后腿的角色。往往因为他们和女友/老婆发生矛盾后，闺蜜似乎总会提供一些不靠谱的建议。可是对于这些被家庭矛盾弄得委屈烦躁的女人来说，闺蜜的建议可能并不靠谱，但却至少提供了一个倾吐委屈纾解烦躁的方式。想想也是，闺蜜在学识、经验、认知上千差万别，谁还真指望她们的建议完美无缺了？比如《闺蜜2》里的这仨闺蜜，互相之间的建议其实多半也都充满了不靠谱，但这些都是可爱的体现。

《闺蜜2》讲述了希汶（陈意涵饰）被求婚后，她和好闺蜜Kimmy（薛凯琪饰）嘉岚（张钧甯饰）跑到越南开启了一场非常疯狂的婚前单身party，也许我们会疑惑，当闺蜜要结婚时难道不是应该开始为她筹备婚礼吗？但这波闺蜜们的“告别节目”其实恰恰体现了只有闺蜜才懂闺蜜，婚姻对于女性来说是一次身份的转换，或许在这个时候，希汶的内心充满了纠结、紧张、兴奋、未知等各种情绪。



男性可能会认为这理所应当、十分正常，但只有闺蜜知道她需要的是什么。因此，看似“放纵形骸”地拼酒宿醉、逛牛郎店……我觉得只是她们告别青春的最后一次狂欢，大有今宵有酒今宵醉之意。因为婚姻是闺蜜情的一个分水岭，未来充满未知，由于家庭生活的羁绊，闺蜜之间肆无忌惮，自由自在的状态可能再也不会有了吧……



作为男性可能很难理解女性伙伴之间特有的思维方式，因此多半男人会强烈地希望自己的女人远离闺蜜，以免被“拖后腿”。然而，假如婚姻真的成为闺蜜情感终结因素的话，那这段婚姻也很可能成为爱情的终结。为什么呢？因为闺蜜才是女人热情的保鲜剂，女人需要另一个“自己”去扶持、陪伴。影片中可以很清楚地看到，三个闺蜜间是一个互相鼓（ci）励（ji）的关系，她们能在异国爆发出与黑帮势力抗衡的惊人战斗力，就足以证明闺蜜们的合体力量不可小觑。



其实，在囤儿看来，兄弟情、闺蜜情，以及男女间的爱情本质都是一样的，都是由内心的欣赏与信任建构起来的，只不过人类根据情感间的性别关系做了分类罢了。失去欣赏与信任，情自然会断；维持欣赏与信任，情自然会牢。强行规定谁和谁必须白头到老是一种反人类反自由的行为，只要闺蜜间能够做到互相保鲜，就是对抗岁月杀猪刀的利器呀！