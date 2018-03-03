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编辑 | 删除 《利刃出击》弥补了好多《红海行动》留下的遗憾

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

囤儿很喜欢《红海行动》这种具有专业水准的战争题材影视作品，过年期间在老家看了一遍2D，年后回京又看了一遍3D，可还是觉得不过瘾，一直想三刷。虽然三刷没有成行留下了遗憾，但是近日江苏卫视开播了同样很有专业水准的武警特战剧《利刃出击》，算是补上了遗憾，续上了热血。况且《红海行动》亦非完美，本身就有很多因为时长而导致的遗憾，《利刃出击》也都很好地一并弥补了。电影界有令我们放心的林超贤电视剧界亦有令我们放心的刘猛哈。

虽然平台换到了荧屏，但《红海行动》打动我们的那些东西在《利刃出击》里也都能看得见。比如兵种分工细致、战术运用严谨的团队作战方式，很好地回避了真实战场上不可能出现的外挂式超级英雄。我们现在的军队面临的是现代战争，绝不是靠以前的打鸡血不怕死就能赢哒。现代战争讲究的是现代装备、现代战术。在这一点上，刘猛简直就是观众的科普员，他的每一部戏都能得到相关部门的大力支持，能够让我们看到现代硬件的神奇。《利刃出击》里的武警装备，以及武警战士高水准的战术素养，让我们看了很有安全感。

 

《红海行动》最大的遗憾在于人物塑造。战争电影经常在人物塑造上出现短板，即便是诺兰的《敦刻尔克》也在这个环节上被某些人黑得不轻。《利刃出击》则有更多的篇幅去讲人物，讲情感。比如本剧的男主人公刘闯（杨烁饰）就比张译饰演的队长丰满、鲜活得多。这倒不是说刘闯带了一丝“小包总”的人气，而是因为这个角色需要执行更为复杂的任务——卧底。蛟龙的任务是打硬仗，斗勇即可；猎豹的任务是破局擒王，在斗勇之外还需要斗智。敌人的狡猾，使得刘闯必须有灵活的一面。其实林超贤也知道这一点，他的前作《湄公河行动》里做卧底工作的彭于晏，也是类似的塑造手法呀。

近日网上曝光了一段《红海行动》的删减片段，是队长和副队长之间的一段文戏。这段戏对塑造角色关系和战士的内心世界很有用，但碍于时长被删掉了。由此可见，林超贤也知道公映版本的遗憾在哪里。《利刃出击》有时长上的保障，自然不会出现类似的遗憾。刘闯的内心世界和情感关系被描写得很细致。比如他母亲相中了戴军医，组了个饭局想试探儿子的意思。又比如女娲突击队和猎豹突击队合并后，女娲队长夏冬（牟星饰）势必会和刘闯有一番基于战友情的相识相知。

红海行动》的战争戏的确劲爆到比肩好莱坞，但故事性几乎为零。《利刃出击》并不局限于某一次的军事行动，再加上刘猛小说创作的经验，在剧情的戏剧化发展上显然更能吊观众胃口。比如作为开剧预热的行动中，那个被军医强调了数次的不能被武器射击到的装有化学武器的箱子，最后到底还是被恐怖分子一枪打穿。此时，刘闯上演了很有戏剧化的随机应变，让人不得不感叹刘猛的脑洞。真是银幕有银幕的火爆，荧屏有荧屏的精彩啊！

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