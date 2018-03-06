文/满囤儿



虽然囤儿是男儿身，但为了创作也得深入观察女人们的心理运转。她们很难懂，却也不难摸到些统计学上的规律。比如女人对爱情做抉择时，大体上有两个决定性因素：一个是感性冲动，一个是理性分析。别看女人嘴上天天嚷嚷爱情，可是心里很老实地从不回避利益考量。只不过两个因素在每个女人心里都有一个优先级排位。最义无反顾的当属两者都占，最无需考虑的是两者均无，最尴尬的自然是一边占一条，实在得犹豫好久。《闺蜜2》里张钧甯饰演的嘉岚就面临这样的抉择，她该何去何从呢？

作为第二集新加入的角色，嘉岚有一个很风光的登场，头发一甩小腰一扭长腿一露便艳压全场。再加上嘴上时不时地无意炫“老公”，她简直要把自己树立成所有女性羡慕嫉妒恨的公敌呀。不过随着剧情的推进，这个一直不露脸的完美老公失去了人的气息，而变成了一个抽象的符号。观众发现，他留给嘉岚的并非爱情的滋养，而是物质的支持。换言之，嘉岚目前跟着他，可能更多的是出于“理性分析”，也就是当下最流行的

择偶标准——为未来的生活品质着想。



果不其然，当闺蜜三人组断片儿醒来，一切都陷入混乱后，嘉岚却在混乱中遭遇了一次意外的一见钟情。她与泰森饰演的退隐拳王Dragon的一见钟情，很显然是其美满爱情现状的另一个极端。这是一次彻头彻尾的感性冲动。嘉岚对Dragon动情，并不代表她对“老公”不忠。她的动情，不仅能够得到女人的理解，连囤儿这样的老爷们儿都能理解。



一见钟情很容易理解，就是两个本不认识却有着强烈共通点的人终于相遇了。诚然，嘉岚和Dragon有很多很多方面都存在着巨大的差异点，但是他们有着一个强烈的共通点——痴迷《太阳的后裔》。正因为有这个共通点，两人之间才有了量子级的共振。Dragon穿着军装登场，张钧甯立即女神秒变迷妹，把角色内心的感性冲动展露无遗。这就是女人为什么会犹豫的地方，理性分析得来的完美老公，更多的是炫给别人看的；而感性冲动邂逅的一见钟情，才是独属于自己的甜蜜。炫老公，张钧甯气场全开；享甜蜜，张钧甯心花怒放。



出人意料的是，嘉岚和Dragon的感情并未停留在偶遇，而是真的发展成了坚定的、长远的感情线。于是，我们从张钧甯几场精彩的内心戏表演，看到了嘉岚对优先级的抉择。“老公”是理性分析得出的完美答案，Dragon是感性冲动带来的终极幻想。嘉岚的选择牵动了每一位观众的心，张钧甯的演绎也牵动了每一位观众的回忆。单纯的让人羡慕嫉妒恨很容易，难的是张钧甯这样用演技让你把自己代入这个刚刚还羡慕嫉妒恨的角色呀。