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编辑 | 删除 《脱皮爸爸》：原来人在每个年龄都有污点与高光

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        由于自己也做一些编剧工作，所以大概每年看到的300部左右新片里，能够完全超出囤儿脑洞的超不过个位数。今年也是一直到了3月底，才有了这么一部《脱皮爸爸》。本来“逆生长”这个元素并不算是首创，但是采用脱皮这种形式，以及脱一次皮年轻十几二十岁的设定，则真的是蛮新鲜哈。因为这种独特的方式，本片的返老还童并非《本杰明·巴顿奇事》那种无级式，而是很鲜明地凸显出了“79岁、60岁、52岁、37岁、28岁、19岁”这6个人生最具代表性的年龄段。我们在荒诞与幽默间领悟到，原来人在每个年龄都有污点与高光。



        本片以古天乐饰演的儿子田力行为主视角。此时的他在事业和家庭上都遇到了重大的挫折，已经焦头烂额到生无可恋。就在他觉得除了放弃没有其它路可走的时候，奇幻的事情发生在了他那个已经患有严重脑退化症的老爸田一雄（吴镇宇 饰）身上。老田第一次脱皮后只是年轻到了60岁，看上去只是摆脱了烦人的脑退化症而已。我们平时都是病去如抽丝，而他这次脱皮可是真真地把如山倒的病给甩掉啦。

        囤儿本来以为影片会以脱皮来等分全片时长，在每一次脱皮后都设计一两场搞笑戏码。可主创的用意不一样，编剧&导演司徒慧焯并没有简单地等分时长，也没有简单地去单独设计搞笑戏码。虽然本片能让人笑很多次，但可以看得出来他对作品的定位还是蛮严肃、蛮深刻滴。后边的52岁、37岁、28岁、19岁几次脱皮来得都很快。每次脱皮后新年龄段的老田，并没有用这个新年龄去搞事情，而是更多地在传递他在这个年龄段时经历了什么。可能有些观众会觉得这段戏有些赶，节奏有些密，不过囤儿却隐隐感到，司徒慧焯肯定是藏了个大包袱在后边。

        果然，在37岁向28岁脱皮的时候，影片就用了一场很“终结者style”的特效戏，一下把影片的视觉风格提到了新的高度。19岁年龄段登场后，带有浓重年代感的闪回让我们看到了导演玩转视觉的丰富手段。而最最令人激动人心的，还是最后老田所有的6个年龄段一起出现，围坐在圆形的饭桌旁，一边吃着老婆（春夏 饰）做的竹升面一边互怼。6个不同年龄段、不同精神状态的吴镇宇出现在同一个镜头里，囤儿在眼见为实之前，绝对会认定耳听为虚哒。

        除了特效镜头的天衣无缝，本段的文本内容更是精彩绝伦。老田是个很普通的人，可他不同的年龄段依然遭遇过许多事件、做出过许多决定。这些事件和决定对别人而言可能无关痛痒，但是对几十年后的他自己，当然意义非凡咯。于是，6个人老田的聊天，其实就是一个人对自己人生的回顾。每个年龄段都有被其他年龄段指责的污点，每个年龄段也都有足以自吹一把的高光。只有这些污点和高光串联起来，才成就了独一无二的老田。而也正是因为老田独一无二，所以他的老婆、他的儿子，才会与他产生了割舍不断的亲情。正是领悟到了这一点，小田也终于走出低谷，实现了人生的绝地反击。

脱皮爸爸 Shed Skin Papa(2018)

7 .0 / 7 .7

脱皮爸爸(2018)

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