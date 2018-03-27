文/满囤儿



近几年印度剧情片在内地颇为吃香，很多影迷都非常感慨这一印度风暴的到来。其实，好的剧情片在内地一直很有市场，并非局限于印度电影。早在2011年，伊朗的剧情片神作《一次别离》就证明了这一点。只不过连续几部印度佳片把观众对优秀剧情片的渴求无限放大了。既然渴求已经摆在明面上，那就必须一而再再而三地来满足，最好不要中断。接续《神秘巨星》和《小萝莉的猴神大叔》口碑&票房风暴的，囤儿觉得必然是这部同样优质的印度剧情片——《起跑线》。

看过近几年引进的印度片的观众可能会有一个认识，那就是印度家庭里的男权太吓人。男人在家庭里近乎皇帝一般的霸道，往往会成为家庭幸福的最大阻碍。尤其是《

神秘巨星》里的家暴场面，看得好多人义愤填膺。然而，假如没有了家暴，没有了强势男权，印度的家庭果真就能如晒在朋友圈里的旅行照一般幸福完美吗？要不怎么说人家印度电影人很有社会责任感呢，《起跑线》就为我们挖掘了家庭生活的另一个烦恼——子女教育问题。



片中伊尔凡·可汗饰演的拉吉可谓大大挽救了印度男人在中国银幕上的形象。他虽然只是社会上的一个小人物，但是他对老婆米塔（萨巴·卡玛尔饰）的爱却是相当模范滴。结婚前的高甜追求，结婚后的马首是瞻，令他成为了无可挑剔的“好男人”。然而，就像所有想当好男人却当得越来越辛苦的中国老公一样，拉吉也时常会遇到搞不定、弄不妥的小事情。他用他的爱让自己的家庭赢在了结婚这条起跑线上，可是人生还有很多条起跑线。要想在每一条起跑线上都领先别人一步，还真不是那么容易办到的诶。



影片的剧情波折，始于拉吉和米塔的女儿皮娅（蒂希塔·塞加尔饰）到了上学的年龄。面对这条新的人生起跑线，这位印度虎妈毫不迟疑地便与中国99.99%的父母达成一致——必须是名校！世界上最荒诞的喜剧便是，越美好的初衷越会遭遇各种匪夷所思的阻力。你不是社会规则的制定者，那就只能被操纵、被摆弄、被欺骗、被忽悠。于是，这场让女儿被名校录取的大作战变得越来越荒谬，拉吉不得不做出了很多以之为耻的举动。当涉及到切身的利益时，好人还会是好人吗？幸福还会是完美的吗？



《起跑线》很有趣，其对社会现实的讽刺，能令所有人都会心N笑。当黑色幽默的手法以严肃的主题为目标发力时，剧情片就有了直击人心的力量。拉吉并没有完全逆来顺受，他并没有堕落成荒诞社会里的木偶。他用他对人生价值的坚守，在影片最后实现了小人物最有力量的反扑。这可能是印度电影看完总令人感到提气的秘诀。我们也应该像拉吉一样，不仅要关心生活，更要反思生活。完美的家庭幸福，不仅需要在每一条人生起跑线上领先，更需要携手跑完全程呀！