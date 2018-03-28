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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 飞火流星的一夜，让人恍悟《遇见你真好》

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

任何人的交往短则几天，长则几年。可让一个人回忆起另一个人，往往只在一瞬间。在人生漫长的几十年里，你可能都不会觉得某个认识的人对自己有什么特殊意义。但有可能在某一夜出现那么一瞬间，你会恍悟到“遇见你真好”。当然了，你恍悟后也不一定会改变人生，但那一丝因青春回忆而勾起的瞬间，超甜蜜哒。3月29日全国上映的青春片《遇见你真好》就想把握住这种瞬间的意义。

在囤儿看来，《遇见你真好》的结构在形式上是简单的三段小故事并列，但其精髓上却与

刘震云的小说《我不是潘金莲》有异曲同工之妙。那占用了90%时长的三段青春故事，都是序章；唯独几位主人公长大后突然回味起青春里那个特殊的人的瞬间，才是正文。这种瞬间并不是每个人都会遇到，因此遇到的话，请珍惜。反正囤儿是幸运的，曾经遇到过类似的情况。那今天就破天荒地暂时撇开电影，多聊几句往事吧。

囤儿的中学时代只干了一件事——做题。高考虽然考砸了，但毕竟终结了这段题海遨游的时光。因此，囤儿是在上大学之后才开始认识陌生人滴。那时候大家认识陌生人的最主流手段便是——QQ查找&加好友。囤儿这时候在积极地融入主流，QQ上自然也加了不少天南海北的陌生人。随着年龄的增长，学习、工作、恋爱在生活中的份量越来越重，大家也就不再热衷于聊QQ。那些因为QQ而认识的网友，就那么自然而然地淡忘了。

直到多年后的一夜，作为来自污染最严重城市邢台的囤儿，偶然间抬头看到天上竟然能看得到题库里提过的北斗七星。于是囤儿在社交媒体上很装逼地感怀了一下。不料，就是因为这条感怀，一位近十年没联系过的QQ网友竟然跟囤儿say hello了。天啊！人和人的联络工具都已经历了好几代变迁啦。当年的QQ号都要忘了，竟然还能联系上。虽然这次“重逢”并没有改变囤儿之后的生活，但至少在那一瞬间，在随后的几句聊天里，囤儿工作和生活上的压力得到了释放。囤儿的确感到“遇见你真好”。

这大概也正是顾长卫导演选择这个题材的用意，生活没有假如，青春就是不断试错的过程，但是当年所有的焦虑、茫然和激情、冲动，所留下的，绝不仅仅只有让你懊恼的结果，重视当年所有的相遇，感激每一个陪伴你渡过青春的朋友、爱人，哪怕他们现在都早已与你渐行渐远，但是那些记忆却能滋养你未来所有无趣而现实的每一天！

电影里囊括了太多青春的点滴，告白气球，为爱打架，遗憾错过，当然还有更多充满可爱元素的清新自然风，这样的体验很娱乐化，和我们想象的顾长卫不太一样，然而，对于镜头的运用，对于色彩的搭配，对于音乐的炙热，还有对于细节的处理，有都很顾长卫。大多数人的青春就是如此，没有那么多的惊天动地，也许偶尔还会觉得不值得一提，然而，就是这种不经意的遇见，才碰撞出不太一样的花火，表现这样的故事，只需要淳朴的表达，不需要花哨的包装，越简单就越真实，越真实才越能唤起更多观众的美好回忆，这才是最正确的青春。

青春时的遇见，总会变成人生的暖心宝。就像片子里演的那样，青春时的喜欢，不一定会发展成人生的爱情；青春时的竞争，也不一定会发展成人生的仇恨；青春时的笑话，更不会发展成人生的污点。囤儿和老婆是工作后才认识的，俩人不免会说些“要是上学时就认识你该有多好”的情话。可见，我们都特别念青春，念青春时的遇见。影片会比生活更有形式感，用了一场“飞火流星”把七八位少男少女的青春遇见，描上了一层更绚烂的美色。怪不得看电影会美化自己的回忆，让我们更热情地去拥抱生活哈。

遇见你真好 Nice To Meet You(2018)

7 .4

遇见你真好(2018)

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青春片
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