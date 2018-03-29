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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 传说中的逆生长，为什么35岁了反而爱看《动物系恋人啊》？

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

以前“逆生长”只是一个美好愿望，可是最近很多事证明了其存在可能。比如NBA的勒布朗·詹姆斯，同龄球员都纷纷要退役了，他还在联盟里斩瓜切菜虐东虐西。可见，生理上的逆增长并非传说，只是需要严苛的训练和自律就能实现。对于我们普通人而言，心理上的逆增长可能会更加常见。比如那些耍赖的老人、卖萌的阿姨，都在一定程度上陶醉于“返老还童”的逆生长中。囤儿近日也逆生长了一把，在35岁的高龄，竟然喜欢上了搜狐视频推出的都市言情剧《动物系恋人啊》。

瞿友宁

是谁？虽然囤儿是混影视行业的，但这个问题放在几天前还真回答不上来。因为他之前在台湾拍摄的几部代表作《蔷薇之恋》、《恶作剧之吻》、《桃花小妹》等均是囤儿从来不看的偶像剧。没错，即便是在十几岁的青春期里，囤儿也不看偶像剧。因此，这位既能写又能导的实力导演，囤儿真的知之甚少。没想到青春期过去十几二十年了，囤儿竟然会喜欢上他新拍的《动物系恋人啊》。这算不算是一种逆生长呢？

虽说听上去很奇怪，但这次逆生长绝非突发事件。虽然囤儿不看偶像剧，但囤儿很喜欢看台湾小清新风格的影片啊。比如《听说》、《我的少女时代》、《宝米恰恰》、《九降风》等片子囤儿都给到了8分以上。而瞿友宁的这部《动物系恋人啊》与其说延续了他的偶像剧风格，不如说是拓展了台湾的小清新风格。这部剧并不像传统台湾偶像剧那样慢节奏、虐爱情，而是采用了小清新电影一般的跳跃、细腻。

影片时刻用“距离结婚XX天”或“距离离婚XX天”这两个字幕来提醒你主人公的结局，但你却绝对不会因为被剧透而丧失乐趣。它的内容细节实在是太有看头啦！！！用动物来匹配角色在爱情/婚姻中的心态，让每一对角色互动都变成了一道验证题。松鼠系的楚之河（钟欣潼饰）、长颈鹿系的王大树贺军翔饰）、狼系的秦浩（张睿家饰）、豹系的芬妮（隋棠饰）都变成了都市爱情丛林里的一份子。观众则变成了手握“瞿氏达尔文定律”，躲在安全屋里的观察员。“他/她会怎样怎样吗？”构成我们看剧时的强烈期待。

纯爱却不失烟火气，《动物系恋人啊》虽然没有搜狐视频之前几部网剧颠覆性大，但也打开了偶像剧和小清新的新篇章。尤其是曾经掉入着装黑洞的阿娇，在本片又回到了一个笑容就能融化整个世界的巅峰状态，不免让我们这些陪她一路长大，尝过人生起伏的中年直男们心生感怀。当严肃的都市爱情被这些主创以清新、有趣、浪漫的手法来剖析，得出的必然会是甜蜜与萌点共存的答案。因此，虽然主创打出了“离婚倒计时”，但相信各位网友都会和囤儿一样，看下去、看到底，拥抱任何可能的结局哈。

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满囤儿

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