文/满囤儿



有时候囤儿是心疼美国的权贵滴，因为他们经常成为好莱坞类型片的阴谋论对象。无论他们在电影里登场时如何无所不能，最后总会被一个或几个“hero”给挑落。不仅美国观众爱看这种英雄片，全球观众都爱看这种英雄片。于是美国权贵悲催地被好莱坞塑造成了全球最险恶的人。近日，“营救专业户”连姆•尼森主演的新作《通勤营救》将登陆内地院线。这一次，美国的权贵又企图用缜密的手段去编造一个完美的真相来欺骗大众。可惜，虽然只是个上班族，但我们的尼森大叔再一次成为了捣毁一切的hero。

其实美国权贵最怕的不是英雄，而是大众。毕竟在平民生活中英雄少之又少，但大众一旦知晓了他们的恶劣行径，利益的千里之堤便将毁于蚁穴。他们最擅长地，莫过于假借别人的手来遮掩自己的贪欲行径。他们往往会选择替罪羊，然后设计一个所谓的真相抛给大众，再通过对媒体和舆论的掌控，让大众相信假真相，从而达到愚弄大众的目的。《

通勤营救》的叙事视角，正是某个被选中的替罪羊——上班族大叔迈克。

虽然咱尼森大叔66岁不显老这事很传奇，但他在片中饰演的迈克尔却是普通到不能再普通的上班族。没错，就是那种见了高盛的精英会竖中指的普通上班族。然而，当他变成了那个chosen，一切就向着不可思议而去。这趟列车迈克尔坐了十年，车上的工作人员已经熟络成了亲人，车上的几位长期乘客也都熟络成了老友。可其中夹杂的那些不熟的人，成为了今天的X因素。先是一个不认识的女人和自己搭讪，然后就是一步步地成为了被人提线的木偶。

可能有人会说，迈克尔之所以落入了圈套被人牵着鼻子走，纯粹因为他一开始动了贪念。毕竟人家最初是给了他主动选择的机会的，并没有逼他，他自己贪钱才迈出了第一步。其实，这才是权贵玩幕后手段的阴险之处。就像那些有剧本的电信诈骗一样，当他们设计好了一切之后，是足以用无形的手来操弄你的主动选择哒。人非圣人，怎么可能像主旋律一样拥有道德金钟罩呢？

然而美国权贵算无遗策，把伪造的一切都实现了，却偏偏低估了人对正义的坚守。权贵用了利诱+威逼的双重手段来推动迈克尔。事实证明他们这套也的确有效，不仅迈克尔被弄得焦头烂额，其他被借的刀也都见了血。可是，人不在绝境的时候可能会有些陋习，但进入绝境后往往会对英雄充满渴望。本片在积蓄了足够的情感能量后，为大家带来了一场炸裂眼球的列车出轨场面戏。当你对人物命运全情投入的时候，这场戏能够让你看到窒息。而窒息过后，就是绝境。在劫后重生的片尾，囤儿也很想像片中那个乘客一样，把hero这个谁都认识的词，一个字母一个字母地拼一遍——H E R O——hero。