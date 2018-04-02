文/满囤儿



4月最被看好的合家欢首选《猫与桃花源》展现出了令人咋舌的技术力。是的，虽然追光动画一直主打内容上的走心，但其实他们从未停止技术上的奔跑。有了不输好莱坞的动画技术，追光才能把最好的故事娓娓道来。

今年是狗年，本以为狗狗为主的电影会霸占银幕。不料狗年的第一场萌宠风光，竟然就这样轻而易举地被本片的猫咪们给抢走了。从前年的《小门神》里的神话人物，到去年《阿唐奇遇》里的茶宠，再到今年《猫与桃花源》里的各色动物，追光动画的主人公可谓越来越难制作。神话人物的难点在于西方人只研发了技术，却没有设计过东方风格。他们需要尝试如何把东方美学做出来。到了茶宠，追光动画已经能够在材质上让人眼前一亮。而《猫与桃花源》里几位猫咪的毛发，就已经看不出和

好莱坞一线动画公司的差距了。

为了探讨亲情主题，本片设计了三只猫。第一只是怀揣少年梦想的幼猫斗篷，毛发质感绒绒哒。猫奴们肯定看一眼就走不动路了，一定会有将它抱在怀里好好稀罕一下的冲动。第二只是被豢养生活“懒惰化”了的成年猫毯子。这只猫的设计风格有比较明显的动画加工，除了很“成年”的体态之外，还有一种很“成年”的神态。主创的目的，想必是不希望所有观众都第一时间就喜欢上它。毕竟，电影的故事就是它对父亲责任的寻回。而毯子的技术难题，还不止在毛发，还有它那胖胖的体型在动作戏中的动态。它胖，但它并没有变成一个“球”。追光让它的胖为它增添了憨憨的可爱。

第三只是带有神秘过去的老年黑猫。在大银幕上观众可以很明显地看出它的毛发质感和斗篷、毯子有着很大的区别。它的毛发没有那么柔那么细，而是带着岁月的粗粝。它是这个冒险故事里的一股力量，代表神秘、强大、正义。成年观众可能会喜欢更真实的萌萌的斗篷，而儿童观众反而会喜欢这个更艺术化的黑猫。因为它符合儿童观众对英雄的理解，它就像是猫里的佐罗。作为一部冒险题材合家欢动画片，怎么可以少了在关键时刻助主人公一臂之力的英雄呢？

毛发细节见证了追光动画技术力上的强大，而内容和场面营造更是他们一直以来的拿手好戏。桃花源的炫美壮阔、救援行动的紧张刺激、自制潜艇的冲出重围，都能称得上是视听盛宴。在3D效果的包围下，《猫与桃花源》小处精细大处震撼，把观众很好地带入了三只猫与反派势力间的斗智斗勇。而那些关于成长、父爱、勇气、梦想、独立的主题，自然会在阖家欢乐的氛围中不言自明哈。