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编辑 | 删除 精品剧《楼外楼》是匠心的跨界传承

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

我们经常把好莱坞的电影称之为商品，又把欧洲大师的电影称之为艺术品。同理，菜肴也有商品和艺术品之分。其实但凡是“手艺”，就会因为手艺的高低而分出优劣。低劣且不求进取的手艺往往会堕落为以赚钱为目的的商品，而精湛且充满匠心的手艺往往会升华为艺术品。杭州名餐馆楼外楼的菜肴是160年匠心传承的产物，而拉风传媒打造的以“楼外楼”历史变迁为主线的大型民族史诗剧《楼外楼》显然也是匠心满满。该剧在另一个领域传承了楼外楼的百年匠心，奉上了艺术精品，也终于不负众望地拿下了收视率冠军宝座。

中国拍

传记题材影视作品总喜欢搞大而全，不把传主的一生拍全了就觉得有点儿对不住其伟大似得。其实这种方式初衷虽好，但艺术性有限。留名影史的传记题材更多的是把握传主的某一个历史时期，在集中的戏剧矛盾里展现传主的魅力。《楼外楼》便是如此，并没有把楼外楼160年的悠久历史从头到尾地记录一遍，而是集中在洪家宝（张铎 饰）当家的时期。这一段时间是社会最动荡的一段时期，也是楼外楼最受外界冲击的时期。在面临重重危机时，楼外楼对做菜这门手艺的匠心坚守显然更加具有启示意义。

很多南方人北漂后都会跑到网上去吐槽北京的菜品“缺少文化”。的确，北京的餐馆为了满足天南地北人的口味，早就被各种改良坏了文化的传承而沦落为商品。看看人家楼外楼的菜品：西湖醋鱼、鲍鱼扣鸭、叫化童鸡八宝满口香、东坡焖肉、龙井虾仁、蒜泥溜鳝卷、柠檬脆牛柳、虾爆鳝背、元鱼煨鸽、春笋鱼步鱼、干炸响铃、蜜汁火方......名字串起来唱成儿歌都相当好听。更何况这每道菜都有着颇有人生意味的背景故事。编剧很好地将其取为创作素材融入了剧中。比如姆妈（奚美娟 饰）发现家宝和嫂子李春贤（秦海璐 饰）之间因为卖杜小笙的“墨宝”而产生了一些罅隙，立即用西湖醋鱼的故事予以警示。观众看剧情看故事看人物，更能看到楼外楼所承载的文化。

《楼外楼》没请流量明星，因此可能总投资不会很吓人，但是本剧的精雕细琢一定很对得起一个大量级的投资。近年来拉风传媒一贯遵循“引领影视潮流，把握传媒风尚”的影视剧创作理念，各种题材都是精品频出，更别提四年磨一剑的《楼外楼》了。剧中对时代的还原极为考据，对人物的刻画非常细腻。拉风找来的导演苏舟是典型的金刚钻，最擅长拍摄《中国神火》、《中国商人》、《中国空姐》这样的大格局剧集。《楼外楼》的气度也同样是大的、外放的，不去虐小情小爱、不去搞小仇小恨，有的只是家国情怀下的文化泼洒。

家宝的活跃和春贤的冷静，两种力量保护着楼外楼的匠心传承。丰富的故事和鲜明的人物让《楼外楼》成为了另一种形态的《舌尖上的中国》。做到了“寓史于食”，《楼外楼》就做到了把饮食文化里的匠心跨界传承到了影视创作之中。于是，不仅餐饮行业喜欢看《楼外楼》，其它但凡需要匠心的行业，都能从中感悟到东西。也希望内地的影视创作能够更多匠心，更多精品，否则咱都愧对于杀青时吃一口醋鱼啦。

楼外楼(2017)

8 .0

楼外楼(2017)

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