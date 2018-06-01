文/满囤儿



近日，在湖南卫视青春进行时剧场播出的《金牌投资人》迎来收官。随着大结局收视率继续同时段领跑，该剧实现了每集的收视率都为同时段第一的完美成绩。“投资人”本来是一个偏冷门的职业，是离大众观众比较远的人群，但是剧集把这群人的生活拍得很亲切，整部剧的调子也很暖很阳光。于是，囤儿觉得导演彭学军很有“微波炉”属性，是个能把偏冷的题材拍出热度的高手。

微波炉这个概念源于体育赛场。NBA里的

金州勇士队引进了善于投三分的尼克-杨。这小子虽然担任替补，但是经常能够随时上场随时手感发烫三分连中，很容易就把现场气氛炒热。于是球迷们非常形象地用微波炉来形容他。与之相似，彭学军导演很善于把已经偏冷或疑似要冷的题材拍出热度来，自然也配得上“微波炉”这样趣味化的形容。一部《射雕英雄传》、一部《金牌投资人》，彭学军展现出的是对类型创作的独特思考与见解。正因为他独特，所以能够在同类型中脱颖而出。



在彭学军这版《射雕英雄传》之前，内地改编经典武侠几乎已经进入了一潭死水，无论多大牌的明星和多大牌的导演，都难以收获高收视和高口碑。整个行业都对拍武侠心灰意冷，甚至对这一版《射雕英雄传》也并不看好。而结果呢？彭学军这版《射雕英雄传》不仅在网上点击率超高，而且口碑也是仅次于83版和94版，成为了所有版本里的第三高。就这么不到半年的功夫，内地便再次掀起武侠改编的热潮，新神雕新笑傲新倚天的新闻层出不穷。不过囤儿觉得，他们看到了彭学军炒热武侠题材，却很难学到彭学军对武侠精髓的还原，多半又会被网友的口水淹没。



《金牌投资人》和《射雕英雄传》在类型上的差别有多大，谁都能看得出来。再加上投资人这个职业比什么翻译官、谈判官之类的离普通观众更远，因此包括囤儿在内的很多人都对上象娱乐和彭学军强强联合推出的该剧持观望态度。倒不是因为不信任彭学军导演的实力和上象娱乐的眼光，而是担心原著严谨的商业内容难以调动观众的情绪。于是当我们看到持续第一的收视率以及网友的讨论热情，便对彭学军导演的微波炉能力竖起大拇指。

简单点儿讲，彭学军导演特别擅长去写人，用写人来拉近与观众的距离。比如观众不了解作为商业行为的投资，但是当彭学军抛出“投资就是投人”的概念，把商业投资转换为人与人的信任后，观众的代入感就强多了。主人公方玉斌离观众近了，他去打交道的诸多人物也就跟着离观众近了。一个高冷的行业，就这样被彭学军接了地气、接了人情。



网友曾调侃内地拍任何类型剧都会拍成爱情剧。彭学军的作品里不缺少爱情，但都不会让爱情抢戏。他对类型创作是有深度挖掘的，对视觉呈现是有严格要求的，这显然是精品类型剧的基础。相信观众们已经和囤儿一样，开始期待他为我们加热其它类型了吧。