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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 巧用双关，24集的《我的女友要上天》竟比80集大剧还耐看

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

说国产剧的投资比美剧低是不严谨的，毕竟如今2-3亿成本的大剧比比皆是，只不过花了同样多的钱，人家只拍20集，咱们能拍出80集罢了。自从有了第一个往剧集里注水却得到了好处的案例，国产创作环境就会跟风效仿，一直到注水再也无法获利为止。能够主动压缩集数，主动往剧集里塞东西的剧，可谓少之又少。今天囤儿发现了这样一个少数派，那就是6月7日在腾讯视频独家开播的网络剧《我的女友要上天》。这部剧巧妙地运用了双关技法，从而倍化了笑点、爆点、信息点，把一部24集的“短剧”拍得比80集的大剧还显内容丰富、十足耐看。

在现下的通俗语境里，“我的女友要上天”是用比喻和夸张的手法来对女友很作进行吐槽。由于使用频率太高，以至于它出现100次里有99次都得是这个吐槽，只有1次是其文字的本意。而这100次中仅有的1次，怕就是本剧了。没错。本剧里的女友——酒九九（虞朗 饰）的确要上天，文字本意上的要上天哦。不亲眼看剧的话，你是绝对没有猜到吧？

 

女友上天，必定是个奇幻元素，但奇幻却只是《我的女友要上天》诸多元素中的一个而已。从大的比例上来看，本剧占比最大的类型元素其实是校园。毕竟，“女友”这个属性还是放在校园里才最有发挥空间呀。剧中的校园体系和内地的现实体系不同，更接近于日本纯爱或台湾小清新里的常见设定。一个男校，一个女校——永恒的对立和天然的吸引。剧中第一次展示男女校，用的是一场校际篮球对抗赛。男校和女校打篮球，实力差距会比今年的勇骑总决赛更大吗？

为了更简单粗暴地实现上天的目的，酒九九并没有进入与男主高冷（张思帆 饰）对立的女校，而是通过乔装进入了男校。于是，如果说本剧的奇幻色彩有四成像《白蛇传》的话，那本剧的校园色彩就得有六成像《梁山伯与祝英台》了。梁祝是个凄美的爱情故事，而我们现在的观众只要虐不要凄美。于是，酒九九和高冷的爱情加入了很多搅局者。比如酒九九的青梅竹马谭坛坛（林昕阳 饰）和女校4F女团团长郝修修（魏小也 饰）。把事情搞得更复杂的是，郝修修参战后的主攻目标并非高冷，而是男装的酒九九。你说这复（hun）杂（luan）的爱情线，只用24集是咋讲清楚的捏？

囤儿觉得《我的女友要上天》肯定没少开编剧会，因为它不仅大结构、大故事、大设定上很庞大很复杂，更在造型、台词、道具等环节有数不胜数的脑洞清奇的小细节。这些细节估计都是主创经常头脑风暴爆出来滴，好玩极了。据说本剧的灵感来源于“酒精”这个词既可以解读为“乙醇的俗称”，也可以解读为“酒成了精”。可能正因如此，本剧才能大玩双关，既保留老元素的老价值，又将其赋予新脑洞下的新价值。当观众把两层趣味都get到，也就get到了远超24集的收获哈。

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