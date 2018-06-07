文/满囤儿



估计大家也都发现了，所谓“友情客串”很多时候一点儿都不友情。那些来客串的人经常会在登场的段落里抢戏。甚至有些商业电影，更是把明星客串当成了一大卖点，用客串的抢戏来掩盖自身的羸弱。6月8日上映的《一纸婚约》里，当下内地90后最具代表性的三人——张一山、杨紫、关晓彤轮番客串登场。可他们一丁点儿都没能成功抢戏。观众也不会因为他们的客串而出戏。这其中的秘密在哪里呢？

囤儿总结抢戏往往发生在两种情况下。第一种是主演演技有限，客串演技爆棚。这种情况非常多，好多新人作品找一些老戏骨来镇场子，几乎都会演变成同一结局。比如什么

王学圻啦、赵立新啦、吴刚啦便是圈内经常干这种事的代表。《一纸婚约》由北京电影学院表演学院现任院长张辉自导自演，女主刘熙阳也是演技过硬的影后潜力股。因此在演技上被抢戏，基本上不太可能。那就得考虑第二种抢戏情况了。



第二种是主演人气有限，客串人气爆棚。没办法，任你业务能力再强，也得承认当下是粉丝经济时代。粉丝发起飙来，谁也拦不住。那些当红炸子鸡无论出现在哪里都自带伤人伤己的侵略性。由于出道早，张一山、杨紫、关晓彤的知名度和粉丝数显然要比张辉和刘熙阳高好几个甚至好几十个数量级。可是即便如此，他们三个人也没能做到靠人气的巨大优势在《一纸婚约》里抢戏。即便是他们三人的粉丝，估计也不至于在三人登场的时候发出无理性的尖叫。这就有点儿奇妙了呦。



究其原因在于《一纸婚约》的故事和人物有一种很吸引人的魅力。这个故事缘起于社会现象——为了买卖房产而假结婚，但是本片却通过这个故事的意外走向，对人生、爱情、生命、梦想等进行了哲学高度的思索和探讨。这是一种很高级的影视创作手法，是可以让你忽略掉一切你平时很看重的指标的方法。你平时预判一部电影要不要去看，通常会参考什么？导演和主演的名气够不够大？视觉冲击够不够强？泪点笑点够不够多？面对《一纸婚约》，这些你平时参考的指标都无需考虑。这部电影，需要你的只是看——认真地看上半个小时，然后你就会心甘情愿地看到影片结束。



当张一山登场的时候，你还在新奇大学教授王枫（张辉 饰）那充满年代感的十足木讷里；当杨紫登场的时候，你正在为叶子（刘熙阳 饰）可能要遭遇感情打击而担心；当关晓彤登场的时候，你已经被王枫和叶子间的走向牢牢拴住。也就是说，当影片时时刻刻有钩子勾着你，而且张一山、杨紫和关晓彤都和自己所客串的角色非常贴近的时候，你就会难以分心去想“这个客串名气好大啊”这种电影之外的事情。看电影，只与电影有关。这就是《一纸婚约》谁都抢不走的光彩。