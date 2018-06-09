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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 大格局需戒躁，《钟馗捉妖记》有自己的铺展节奏

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

大学时看书，喜欢找那种动不动就三四本的大长篇。因为那时候有的是时间，大长篇里那些庞大严谨的世界观，能让囤儿数周甚至数月都沉浸其中。工作后看书，由于时间变得更加碎片化，不得已越来越多地选择小薄本，甚至是短篇集。后者的阅读体验远不如前者畅快。读书如此，追剧亦如此。美剧之所以好看，在于它们无论集数多少，都会构建完整厚重的世界观，很多国产剧口碑差，正在于无论集数多少，都采取简单粗暴的表现形式。单看某个片段可能很燃很炫，但却无法让人对后续产生期待。囤儿觉得，无论你的播出渠道是什么，如果你是想做一个大格局的戏，首要工作就是戒躁。比如已在爱奇艺上线第一季的《钟馗捉妖记》。虽然它也炫魔幻特效、秀主演颜值，但它整体的故事和人物的塑造都有清晰的铺展节奏。

网上有不少网友显然是被当下简单粗暴式剧集给带偏了，在《钟馗捉妖记》前两三集的弹幕里就开始吐槽故事和人物。囤儿很怕这种急躁的观影情绪，会让他们难以把握本剧的创作初衷。《钟馗捉妖记》制作成本高达1.7亿人民币，野心不可能不大。全剧总共55集，格局也不可谓不大。与之相比，整个第一季的14集，其实都只是世界观和主要角色的前期铺展。本剧是一个挺讲究整体上起承转合的剧，如果你在看“起”的阶段，就急于要知道“合”的内容，显然是有些操之过急了。作为一个原创项目，《钟馗捉妖记》有自己的节奏。观众需要跟着它的节奏走，才能最大程度地感受这个“进阶启萌”新概念的特色。

 

囤儿还蛮喜欢《钟馗捉妖记》提出的这个“进阶启萌”概念滴。尤其是这个“进阶”概念，在精髓上传承了传统武侠和日本热血动漫的创作方式。本剧男一号穆天然（杨旭文 饰）在第一季里的表现承受了网友一些非议。其实大家想想，金庸笔下的韦小宝、井上雄彦笔下的樱木花道、岸本齐史笔下的漩涡鸣人，哪一个不是初登场时毛病多多讨人嫌，可是经过了漫长的历练后，最终都成长为让一代人铭记的精神领袖！况且钟馗这个角色，本身就不是一个完全正义的化身，如果拿美漫超级英雄来对照，钟馗肯定不是漫威系，而更接近于DC系。因此，作为神魔混血的穆天然，是不能像很多网络文学里的主人公一样，一登场就自带大神属性+主角光环哒。他如果前期不皮一点儿，后期的磨练怎么开展，人物成长的空间又在哪里？

虽然现在IP剧很火，但囤儿不是特别喜欢看IP剧。因为IP改编的过程是减法，原创才是加法。《钟馗捉妖记》明显就是一个做了很多加法的项目。本剧剧本是由电影《钟馗伏魔》的编剧秦溱历时3年才创作完成的。剧集有很多世界观设计，比如人仙魔妖的历史涉及到了情仇与恩怨、比如愚下木的重要性引发了网友诸多猜测、又比如因为魔核的存在魔族甚至有了被人同情的一面、再比如天岚海阁复杂的人事架构为剧情反转做足了铺垫。

剧集的设定虽多，但是由于有秦溱在整体上的宏观把控，吐露节奏掌握得十分到位。观众不会因为突然抛出一堆陌生的设定而感到疲累，也不会因为设定似曾相识而觉得老套，更不会因为设定不够严谨而频繁出戏。《钟馗捉妖记》就像一个调校得很准确的RPG游戏一般，在角色10级的时候开放某些新区域，在角色20级的时候开放部分新系统，在角色30级的时候开放几个新任务......总之，剧情推进一部分之后相应地开启新的世界观设定，是保持观众好奇心和追剧动力的有效手段。

目前爱奇艺只上线了《钟馗捉妖记》的第一季，世界观和人物的铺展已经相当到位，炫目的特效和打斗、精致的场景和造型也让观众吃下了定心丸。如果不出意外，剧集接下来要进入“承”的阶段，也就是说魔族、天岚海阁、主人公四人组等人物的动机既然已经有了，就该展开行动了。当各方都行动起来后，必然不会所有人都顺利。行动线的交织和碰撞，会带来很多意外的走向，也就会出现“转”。而在接连数个大小历练过后，主人公的性格会趋于成熟，阴谋会大白于天下，危机也会渐渐被化解，整部剧便迎来大高潮的“合”。只有看完所有这些，我们才能对《钟馗捉妖记》的格局有一个完整准确的认知和判断。现下来说，只要你喜欢这个画风、喜欢这些人物、喜欢这种节奏，就应该无视吐槽和误解，继续追看到底哈。

钟馗捉妖记(2018)

8 .0

钟馗捉妖记(2018)

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