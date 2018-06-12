文/满囤儿



中国影迷和电影人在犯罪题材领域特别推崇韩国的《杀人回忆》，以至于拍犯罪题材的时候经常会以之为标杆和参考。于是每年我们都会遇到很多打着“中国版《杀人回忆》”旗号的国产犯罪片。可惜这些片子好一点的能模仿个形，差一点的则压根儿拿不上台面。那些模仿个形的，也好多流于了对黑色、血腥、暴力的视觉化追逐。难道《杀人回忆》在你们眼里就只是大尺度影像风格吗？近日囤儿看了一部并未硬贴“中国版《杀人回忆》”旗号的国产犯罪片《血十三》。这个片子虽然不像《杀人回忆》，但无论是外在尺度还是内在硬核，都能让人在观影时受到很大冲击。

之前那些玩大尺度的电影基本上都是男人主创，一副直男癌审美的死磕劲儿。《血十三》则是女导演女编剧，而且还以女性角色为叙事主线，基本上可谓是女性主导的创作班底。可偏偏是这样的女性班底，却在片中比男人拍出的电影更敢于直面犯罪中的寒与黑。血，不仅仅是一个视觉元素，更与片中涉及的连环杀人案案件紧紧相关。血已经被主创上升到了一个电影符号，刻着她们想要诉说的主题。

囤儿当初看《白夜追凶》的前两集，发短评谈到剧如果能火的话，大尺度的案件现场应该记首功。因为无论是荧屏还是银幕，华语环境里很少能直面犯罪现场。犯罪现场本来就该是血腥残忍的。人为弱化它的生理伤害，反而是不负责任的创作态度。《血十三》在犯罪现场的还原上，比《白夜追凶》有过之而无不及。观众看到第一个犯罪现场的时候，尚未得知关于罪犯的足够信息，那犯罪现场就必然是对其画像的第一笔。《血十三》的这一笔，让囤儿感到一股寒气。



相似的案件还在继续发生，观众跟随女刑警邢敏（黄璐 饰）和老侦查员老周（谢钢 饰）不停地从老信息和新信息中抽丝剥茧，一步步去捕捉罪犯的动机、手法、行踪。罪犯的智商很高，片段化的信息无法将其直接锁定，但片段化的信息却带出了不少值得思考的问题。比如“雇凶杀情妇”、“虐杀卖淫女”等。这些案件不是非黑即白的，善与恶也不是泾渭分明的。社会的复杂，导致很多事情的判断角度和杀人的动机都越发复杂。也许本片的罪犯会得到观众统一的唾骂，但片中诸多细节带出的话题讨论，相信会在很长时间里难以得出一个结论。



大尺度也好，敏感话题也好，《血十三》都不会让它变成刺激眼球的噱头，观众会觉得它们是案件天然带出的东西。这就源于本片的案子选取得非常精准。因为编剧胡涂本人便是警务系统内的工作人员。她接触过大量的真实案件，并从中选取编写了本片的剧本。导演李聆聪也不开任何脑洞，用现实风格来还原真实案件的本色。于是，虽然血很寒很黑，但《血十三》却敢于直面，勇敢地直击人性痛点。